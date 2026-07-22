بيع شقة سكنية فاخرة «على الخريطة» بـ166.1 مليون درهم في دبي

شهدت السوق العقارية في دبي تنفيذ صفقة بيع شقة سكنية فاخرة «على الخريطة» بقيمة 166.07 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، ما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في الإمارة.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الشقة نحو 10,021.39 قدماً مربعة، بمتوسط سعر تجاوز 16,572.27 درهماً للقدم المربعة. وتقع الشقة في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «آمان رزيدنسز دبي».

ويُذكر أن سوق العقارات الفاخرة في دبي شهد تحولاً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2026، مع انقسام واضح بين أداء الفلل والشقق ضمن شريحة المساكن التي تتجاوز قيمتها 36.7 مليون درهم (نحو 10 ملايين دولار).

وفي الوقت الذي تقود فيه الفلل النمو من حيث عدد الصفقات وقيمتها، تواصل الشقق الحفاظ على قوتها السعرية في المواقع الراسخة والمشروعات التي تحمل علامات تجارية عالمية.

وبلغ إجمالي الصفقات في هذه الشريحة 269 صفقة، بقيمة 16.57 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بزيادة بلغت 11.2% في عدد الصفقات، و11.5% في قيمتها، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وشهدت دبي خلال العام الماضي بيع 6,668 عقاراً فاخراً، بإجمالي قيمة بلغ نحو 143.8 مليار درهم، مقارنة مع 4,735 صفقة بقيمة 99.3 مليار درهم خلال عام 2024، محققة نمواً بنسبة 41% في عدد الصفقات، و45% في قيمتها.

وفي سياق متصل، سجل إجمالي التصرفات العقارية في دبي نحو 2.05 مليار درهم، عبر تنفيذ 803 صفقات، تضمنت مبيعات تجاوزت 1.44 مليار درهم، نتجت عن تنفيذ 611 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت مبيعات العقارات في دبي، اليوم، بواقع 539 مبايعة لوحدات سكنية، و44 مبايعة لمبانٍ، و28 مبايعة لأراضٍ. وبلغت قيمة مبيعات العقارات الجاهزة نحو 587.06 مليون درهم، عبر تنفيذ 180 صفقة، توزعت بواقع 134 مبايعة لوحدات سكنية، و18 مبايعة لمبانٍ، و28 مبايعة لأراضٍ. فيما بلغت قيمة مبيعات العقارات على الخريطة نحو 857.41 مليون درهم، من خلال 431 صفقة، توزعت على 405 مبايعات لوحدات سكنية، و26 مبايعة لمبانٍ.