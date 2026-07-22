«دعوة من دبي».. مكافآت تتجاوز 3000 درهم للمضيف وضيفه حتى 31 أكتوبر

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مبادرة «دعوة من دبي»، التي تتيح للمقيمين فرصة الحصول على باقة من المكافآت والمزايا الاستثنائية، تزيد قيمتها على 3000 درهم، عند دعوة واستضافة أقاربهم وأصدقائهم القادمين من خارج الدولة لزيارة الإمارة عبر المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية. ويستفيد من هذه المزايا كل من الضيف والمضيف، فيما تستمر الحملة حتى 31 أكتوبر المقبل، بهدف دعم الحركة السياحية وتعزيز سياحة الزيارات العائلية والاجتماعية في دبي.

وأكدت الدائرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" أن برنامج «دعوة من دبي» يأتي للاحتفاء بالمقيمين بوصفهم خير سفراء للمدينة .

طريقة المشاركة

وتعتمد طريقة المشاركة والترشيح في المبادرة على خطوات رقمية مبسطة يُنفذها المُضيف من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لـ Visit Dubai.

وتبدأ عملية الترشيح بتقديم المُضيف، الذي يجب أن يكون من مواطني أو مقيمي الدولة ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً ويحملون بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول، لبياناته الشخصية التي تشمل رقم الهوية الإماراتية، تاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني، يتبع ذلك تسجيل بيانات الزوار المرشحين للزيارة، بما في ذلك تحديد شهر الوصول المتوقع، وإدخال رقم جواز السفر، تاريخ الميلاد، والجنسية لكل ضيف.

5 أشخاص

وتُتيح الآلية للمستضيف ترشيح وتسجيل ما يصل إلى 5 أشخاص يصلون إلى دبي في وقت واحد ضمن طلب الترشيح الواحد، مع إمكانية الحصول على 3 حزم مكافآت كحد أقصى طوال فترة الحملة للزيارات التي تتم حتى 31 أكتوبر المقبل.

وتتم أتمتة العملية بالكامل، حيث يُخطر النظام دائرة السياحة فور وصول أول زائر من القائمة المرشحة إلى منافذ الدولة، لتُرسل حزمة المزايا والمكافآت مباشرة عبر البريد الإلكتروني خلال 72 ساعة من أوقات الوصول، فيما يجب على الزوار الوصول إلى دبي بين 20 يوليو و31 أكتوبر 2026.

مكافآت هامة

وتغطي حزمة المكافآت، مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الإقامة الفندقية، حيث تشمل العروض خصماً بنسبة بين 35‎‎ %و 45% على الإقامة في عدة فنادق، إضافة إلى إقامة ليلة واحدة مجانية في أخرى.

أما في قطاع الترفيه والمعالم السياحية، فتتضمن الباقة تذاكر دخول مجانية لمدينة الألعاب المائية «أكوافنتشر» ولـ «عالم مغامرات آي إم جي»، إلى جانب خصم بنسبة 50% على تذاكر حديقة «جراند حياة دبي» المائية.

كما تحظى تجارب الطهي والمطاعم بنصيب وافر من العروض، إذ تشمل تقديم وجبات وأطباق رئيسية مجانية عند شراء أطباق أخرى في مطاعم شهيرة، فضلاً عن قسائم خصم بقيمة 100 درهم في مطاعم أخرى،

وفي جانب التنقل والتسهيلات، توفر المبادرة للمستفيدين خصماً بنسبة 20% على رحلات شركات لنقل الأشخاص، إلى جانب الحصول على اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في عضوية «كريم بلس»، ما يمنح الزوار والمضيفين تجربة تنقل مريحة ومتكاملة طوال فترة الزيارة.