غرف دبي تعرض في شنغهاي المزايا التنافسية للمستثمرين بالإمارة

بحثت غرف دبي مع «اتحاد شنغهاي للصناعة والتجارة»، سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين دبي والصين، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، بما يدعم نمو الشراكات الثنائية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة في كلتا السوقين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد غرف دبي إلى مقر الاتحاد في مدينة شنغهاي، حيث استعرض الجانبان فرص توسيع التعاون المؤسسي، وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في دبي والصين، إلى جانب مناقشة آليات دعم الشركات الصينية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة عبر دبي، والاستفادة من مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتجارة.

وشهد اللقاء استعراض أبرز المزايا التنافسية التي توفرها دبي للمستثمرين، بما في ذلك بيئة الأعمال المتطورة، والبنية التحتية العالمية، والتشريعات الداعمة للاستثمار، إضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وسبل تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات التجارية بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نحرص على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، انطلاقاً من عمق الشراكات الثنائية، وبما يفتح المزيد من الآفاق أمام الشركات الصينية الراغبة في التوسع الدولي، والاستفادة من الفرص التي توفرها دبي».

وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات «منتدى دبي للأعمال - الصين» الذي تنظمه غرف دبي في مدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل، ودوره في توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية بين دبي والصين.