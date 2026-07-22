«فلاي دبي» تُطلق أولى رحلاتها إلى حلب

احتفلت «فلاي دبي»، أمس، بإطلاق رحلتها اليومية المباشرة إلى مطار حلب الدولي، لتصبح الوجهة الثانية للشركة في سورية، إلى جانب العاصمة دمشق.

وغادرت الرحلة الافتتاحية «FZ 1191» من مطار دبي الدولي في 20 يوليو، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية، واستقبال رسمي نظمته السلطات المحلية في حلب.

وأفادت «فلاي دبي» بأن هذا المسار الجديد يمثل محطة مهمة في توسع شبكتها، إذ يعزز الربط الجوي بين الإمارات وسورية، ويوفر خيارات سفر أكثر مرونة للمسافرين لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأهل والأصدقاء.

وأوضحت «فلاي دبي» أنه يتم تشغيل الرحلات المباشرة إلى حلب ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، بما يتيح للمسافرين الاستفادة من تجربة سفر أكثر سلاسة، تشمل الحجز على تذكرة واحدة، وإنجاز إجراءات السفر وربط الأمتعة إلى الوجهة النهائية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة وجهات واسعة ومتكاملة للناقلتين.

وسيتم تشغيل الرحلات المتجهة إلى مطار حلب الدولي (ALP) يومياً، انطلاقاً من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي. وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار حلب الدولي من 8000 درهم، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1800 درهم. كما تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار حلب الدولي إلى مطار دبي الدولي من 2000 دولار، بينما أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 470 دولاراً.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله: «يمثل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب المدينة ذات الأهمية التاريخية والتجارية الكبيرة، خطوة تعزز حضورنا في سورية وتؤكد التزامنا بربط دبي بالأسواق الرئيسة في المنطقة. ومنذ انطلاق خدماتنا إلى دمشق العام الماضي، شهدنا طلباً قوياً على السفر بين الإمارات وسورية».