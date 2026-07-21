أسهم الإمارات تضيف 15 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي

أنهت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تعاملات أمس على ارتفاع، حيث صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.278%، بينما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.347%، لتسجل أسواق الأسهم المحلية مكاسب تقدر بنحو 15 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين، من نحو 3.813 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، إلى نحو 3.828 تريليونات درهم، أمس، موزعة بواقع 2.865 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و962.73 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 532.23 مليون درهم في سوق دبي، و1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، وذلك بعد التداول على 1452.12 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 36 ألفاً و229 صفقة.

وأغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.278%، أو ما يعادل 16.09 نقطة، عند مستوى 5812.37 نقطة، بدعم من ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاعات المدرجة، تتصدّرها العقارات والصناعة، والمرافق العامة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى نحو 962.73 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 959.12 مليار درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 3.6 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو شبه جماعي لأسهم القطاعات، تتصدّرها أسهم قطاع العقارات بـ0.46%، والصناعة بنسبة 0.34%، والمرافق العامة بـ1.14%، والاتصالات بـ0.16%، إضافة إلى السلع الاستهلاكية الكمالية والسلع الاستهلاكية الأساسية بـ0.54% و0.25% على التوالي.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الإماراتيون إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 41.88 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 325.1 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 283.22 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 532.23 مليون درهم، بعد التداول على نحو 182.57 مليون سهم، وتنفيذ 13 ألفاً و823 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي «إعمار العقارية» و«بنك السلام» و«إعمار للتطوير»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا» و«طلبات» و«العربية للطيران»، على نسبة تجاوز 62.58% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 333.1 مليون درهم، من إجمالي سيولة السوق البالغة 532.23 مليون درهم.

إلى ذلك، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.347%، أو ما يعادل 33.87 نقطة، ليغلق عند مستوى 9784.62 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى نحو 2.865 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 2.853 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 11.35 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.07 مليار درهم، بعد التداول على نحو 269.54 مليون سهم، وتنفيذ 22 ألفاً و406 صفقات.

215.1 مليون درهم صفقات كبيرة مباشرة

شهدت أسواق الإمارات، أمس، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم شركتي «اتحاد إنيرجي القابضة» في دبي، وبترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) في أبوظبي بقيمة 215.08 مليون درهم.

ونفذت صفقة كبيرة مباشرة على 24 مليون سهم من أسهم شركة «اتحاد إنيرجي القابضة» المدرجة في سوق دبي المالي بسعر 2.85 درهم للسهم، وبقيمة 68.4 مليون درهم، بينما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 38 مليون سهم من أسهم «أدنوك للتوزيع»، بسعر 3.86 دراهم للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 146.68 مليون درهم.

ويتم تنفيذ الصفقات الكبيرة المباشرة خارج «سجل الأوامر»، وتعد نوعاً من الصفقات الكبيرة، ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.