«دبي الصناعية» تستقطب استثماراً بـ 150 مليون درهم

أعلنت «مجموعة طلال» وضع حجر الأساس لمنشأة توزيع مركزية جديدة في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم»، باستثمار يبلغ 150 مليون درهم، في أكبر استثمار تنفذه المجموعة منذ تأسيسها، وذلك في خطوة تعزز مكانة مدينة دبي الصناعية مركزاً رائداً للصناعات والخدمات اللوجستية.

ويمتد المشروع على مساحة مبنية تبلغ 350 ألف قدم مربعة، ويضم مرافق متطورة تشمل 25 ألف قدم مربعة للتخزين المبرد، و43 رصيفاً للتحميل، ومركزاً للتجارة الإلكترونية، إلى جانب المقر الرئيس للمجموعة ومتجر للبيع بالجملة ومركز لخدمة العملاء. ومن المقرر إنجاز المشروع خلال الربع الثالث من عام 2027.