«اتحاد المصارف»: طرح «جيوَن» للمتعاملين بصورة سلسة وآمنة

قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، لـ«الإمارات اليوم»: «يُشكّل الإطلاق الرسمي لمنظومة وبطاقات (جيوَن) محطة استراتيجية في مسيرة تطوير قطاع المدفوعات في دولة الإمارات، ويعكس الرؤية الطموحة للدولة في بناء بنية تحتية مالية وطنية متقدمة، ترتكز على الابتكار والكفاءة والسيادة الرقمية».

وأضاف الغرير: «يتمتع القطاع المصرفي الإماراتي بجاهزية عالية لدعم هذه المبادرة الوطنية، إذ عملت البنوك، خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة الاتحاد للمدفوعات، على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة، بما يضمن طرح البطاقات للمتعاملين بصورة سلسة وآمنة، مع التوسّع التدريجي في نطاق إصدارها واستخدامها».

وأكد الغرير أن أهمية «جيوَن» لا تقتصر على توفير وسيلة دفع محلية، بل تمتد إلى فتح آفاق جديدة، لتطوير خدمات مصرفية رقمية أكثر تنوعاً، تشمل حلول الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، بما يُعزّز تجربة المتعاملين، ويرفع كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية.

وعبّر الغرير عن ثقته بتفاعل البنوك مع المبادرة قائلاً: «نحن على ثقة بأن البنوك الأعضاء ستتفاعل بقوة مع هذه المبادرة، وستواصل الاستثمار في تطوير الخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وخفض كُلفة المدفوعات، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الإماراتي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، باعتبارها من أبرز المراكز العالمية في الابتكار المالي والتحول الرقمي».

ويأتي الإطلاق الرسمي لـ«جيوَن» ضمن أول منظومة وطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات، حيث أعلن مصرف الإمارات المركزي بدء الإصدار الرسمي للبطاقات عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة، بهدف تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، ودعم الشمول المالي والسيادة على البنية التحتية للمدفوعات.

عبدالعزيز الغرير:

أهمية «جيوَن» لا تقتصر على توفير وسيلة دفع محلية، بل تمتد إلى فتح آفاق جديدة لتطوير خدمات مصرفية رقمية أكثر تنوعاً.