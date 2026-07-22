«ديوا»: 10 مليارات درهم استثمارات في مشروعات نقل الطاقة

كشف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، أن الاستثمارات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لمشروعات شبكة نقل الكهرباء ارتفعت لتصل إلى ما يزيد على 10 مليارات درهم.

وأكد الطاير، أن استمرار الهيئة بالاستثمار في مشروعات استراتيجية يأتي ثمرة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل دبي نموذجاً يُحتذى على مستوى العالم في النمو المستمر وجودة البنية التحتية.

وأوضح أن الهيئة دشنت خلال النصف الأول من عام 2026 ثماني محطات نقل رئيسة بـ«جهد 132 كيلوفولت»، وبقدرة تحويلية إجمالية تبلغ 1200 ميغافولت أمبير، باستثمارات وصلت إلى 970 مليون درهم، شملت كذلك تمديد كابلات نقل بطول 20 كيلومتراً.

وأشار إلى أن الهيئة دشنت أيضاً محطة نقل رئيسة بـ«جهد 132/400 كيلوفولت» في منطقة «سيح الدحل» ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة تحويلية إجمالية تصل إلى 2000 ميغافولت أمبير، وبكُلفة 630 مليون درهم، متضمنةً إنشاء خطوط نقل هوائية بجهد 400 كيلوفولت بطول 117كيلومتراً، مشيراً إلى أن تنفيذ وتدشين المشروعات تطلّب أكثر من تسعة ملايين ساعة عمل، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً.

ولفت الطاير إلى أن الهيئة تعمل حالياً مع شركائها الاستراتيجيين من مطورين ومقاولين على تنفيذ 65 محطة «جهد 132 كيلوفولت»، ومحطة «جهد 400 كيلوفولت»، وتعتزم خلال السنوات الثلاث المقبلة طرح مناقصات جديدة، لإنشاء أكثر من 30 محطة نقل رئيسة «جهد 132 كيلوفولت»، وتمديد كابلات نقل أرضية بطول 340 كيلومتراً، إضافة إلى محطتَي نقل رئيستين بـ«جهد 400 كيلوفولت».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس حسين لوتاه، إن المحطات الجديدة التي تم تدشينها تغطي مناطق حيوية عدة، من بينها محطة «جهد 132 كيلوفولت» في منطقة «مدينة هند الرابعة»، لتلبية احتياجات الطاقة في مشروعات إسكان المواطنين هناك، إضافة إلى سبع محطات «جهد 132 كيلوفولت» في مناطق: الخيران الأولى، والليان الأولى، وند الشبا الأولى، وحدائق الشيخ محمد بن راشد، والبرشاء جنوب الرابعة، ومعيصم الثانية، ومنطقة المنارة.

وأوضح أن العدد الإجمالي لمحطات نقل الكهرباء التابعة للهيئة وصل إلى 402 محطة في نهاية النصف الأول من عام 2026، منها 28 محطة نقل رئيسة «جهد 400 كيلوفولت»، و374 محطة نقل رئيسة «جهد 132 كيلوفولت».

وشهد النصف الأول من العام الجاري إرساء مشروعات لإنشاء 21 محطة نقل رئيسة «جهد 132 كيلوفولت» في مناطق عدة بدبي منها: البرشاء جنوب الرابعة والخامسة، والجداف، واليلايس الأولى، واليفرة الأولى، وبوكدرة، وجبل علي الأولى، ومدينة المطار، ومعيصم الأولى والثانية، وسيح الدحل، وأم سقيم الأولى، ووادي صفا الثالثة، وورسان الثانية والرابعة، وومنطقة زعبيل الثانية، كما أرست الهيئة مشروعات تمديد كابلات «جهد 132 كيلوفولت»، لربط محطات النقل الرئيسة الجديدة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسة بإجمالي أطوال 64 كيلومتراً بكُلفة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات درهم.