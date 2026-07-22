اتفاقية تمويل أخضر بين «موانئ دبي» و«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار»

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، اتفاقية قرض بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو، لدعم مشروع تحويل العمليات التشغيلية في محطة الحاويات الجنوبية التابعة للمجموعة في ميناء «كونستانتسا» برومانيا إلى التشغيل بالطاقة الكهربائية، في خطوة تُعزِّز كفاءة العمليات، وتسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.

ويُعدّ هذا التمويل أول قرض أخضر مخصص للمحطة، ويأتي كجزء من برنامج استثماري شامل بقيمة 100 مليون يورو، يستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6000 طن سنوياً.

وتُمثّل هذه الخطوة الاستثمارية إنجازاً جديداً ضمن استراتيجية مجموعة «دي بي ورلد»، لخفض الانبعاثات الكربونية في رومانيا، وتؤكد التزامها بتسريع التحوّل نحو عمليات مينائية أكثر كفاءة واستدامة ومنخفضة الانبعاثات.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) في كونستانتسا، سفيتلانا بالابان: «يُجسِّد هذا الاستثمار رؤيتنا الرامية إلى مواءمة نمو محطة الحاويات الجنوبية في (كونستانتسا)، مع التزام مجموعة (دي بي ورلد) العالمي بخفض الانبعاثات الكربونية. ومن خلال تسريع التحوّل نحو تشغيل معداتنا بالطاقة الكهربائية، لا نُعزِّز قدرة متعاملينا على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة فحسب، بل نُرسِّخ أيضاً مكانة (كونستانتسا) مركزاً رائداً للحاويات الخضراء في منطقة البحر الأسود».

ويأتي مشروع تحويل «محطة الحاويات الجنوبية في كونستانتسا» إلى الطاقة الكهربائية، كأحدث حلقة في سلسلة طويلة من الاستثمارات التي ضختها «دي بي ورلد»، لتوسيع وتحديث عملياتها في «كونستانتسا»، ففي عام 2024، عزَّزت المجموعة قدراتها التشغيلية، بافتتاح محطة حاويات مخصصة لبضائع المشروعات، إلى جانب محطة جديدة لسفن البضائع المدحرجة، وذلك في إطار استثمار بلغت قيمته 65 مليون يورو. وفي ديسمبر 2025، أنجزت الشركة أيضاً منصة متعددة الوسائط بمساحة 119 ألف متر مربع. وأسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز الدور الاستراتيجي للمحطة، كبوابة حيوية تربط بين وسط أوروبا، ومنطقة البحر الأسود، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا.