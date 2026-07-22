«دي بي ورلد»: مساعدات إنسانية لمتضرري زلازل فنزويلا

أسهمت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، من خلال مركز الشحن الجوي في «بونتا كانا»، وبالتعاون مع «يوني وورلد آير كارغو»، ومجموعة «فيلوتيني»، ومؤسسة «أثيوبيكا»، في إيصال أكثر من 27 طناً من المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الزلازل التي ضربت فنزويلا أخيراً، تأكيداً لالتزامها بتسخير خبراتها اللوجستية، لدعم الاستجابة الإنسانية، وتعزيز وصول المساعدات إلى المتضررين، والتزامها المستمر بدعم الشعب الفنزويلي والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات والأزمات.

وأفادت المجموعة، في بيان، أنه نتيجة لهذا العمل المشترك، فقد سيَّرت المؤسسات الأربع رحلتَي إغاثة إنسانية محمَّلتين بالإمدادات الأساسية من «بونتا كانا» إلى «كاراكاس».

وشملت الشحنات المنقولة مجموعة من الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية، ومنتجات العناية بالأطفال، ومشروبات الترطيب، والأغذية المعلَّبة، ومعدات الإنقاذ، إلى جانب مواد حيوية أخرى جرى تحديدها بوصفها من الاحتياجات العاجلة للاستجابة لتداعيات هذه الكارثة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» في الدومينيكان، مانويل مارتينيز: «نؤمن في مجموعة (دي بي ورلد)، بأن دور الخدمات اللوجستية يتجاوز نقل البضائع، ليُشكّل جسراً يربط بين المجتمعات، ويُمكّن من إيصال الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، لاسيما في أوقات الأزمات. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع شركائنا، فقد نجحنا في توظيف بنيتنا التحتية المتقدمة وخبراتنا التشغيلية، لضمان وصول الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى المتضررين من هذه الكارثة بسرعة وكفاءة».