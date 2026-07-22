«إمباور»: محطة جديدة لتبريد المناطق في «الصفوح 2»

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، إبرام عقد إنشاء محطة جديدة لتبريد المناطق في «الصفوح 2» بقدرة إنتاجية تصل إلى 23.400 طن تبريد، في خطوة تعكس التزامها بمواكبة النمو العمراني المتسارع في دبي، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق المستدامة وعالية الكفاءة. وأكدت المؤسسة أن أعمال إنشاء المحطة بدأت وفق الجدول الزمني المعتمد، وبإشراف مباشر من فريق المشروعات الداخلية في «إمباور»، على أن يتم الانتهاء من أعمال البناء خلال الربع الثالث من عام 2027.

وتأتي المحطة الجديدة ضمن خطط «إمباور» الرامية إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتوسيع شبكة تبريد المناطق في دبي، بما يدعم النمو الحضري المستدام، ويضمن توفير خدمات تبريد موثوقة وعالية الكفاءة للمناطق الحيوية في الإمارة. وستوفر المحطة خدمات تبريد المناطق لمجموعة واسعة من المباني متعددة الاستخدامات في منطقة «الصفوح 2»، تشمل المباني التجارية، والأبراج المكتبية، والفنادق، والمجمعات السكنية، ومرافق الضيافة والتعليم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «يُمثّل مشروع محطة (الصفوح 2) خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة نمو المؤسسة، ويُجسّد التزامنا بمواصلة الاستثمار في حلول تبريد المناطق، باعتبارها إحدى أكثر تقنيات التبريد كفاءة. كما نحرص على توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات في محطاتنا، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم معايير الأبنية الخضراء، وتعزيز جهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي والاقتصاد الأخضر».