«الاتحاد للشحن»: رحلة ثانية إلى «شارل ديغول»

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لـ«الاتحاد للطيران»، توسيع نطاق عملياتها التشغيلية في فرنسا من خلال إطلاق رحلة شحن أسبوعية ثانية إلى مطار باريس شارل ديغول (CDG).

وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الشحن في «الاتحاد للطيران»، ستانيسلاس بران: «يعكس إطلاق رحلة الشحن الأسبوعية الثانية إلى باريس قوة الطلب من جانب عملائنا وتطلعاتنا طويلة المدى في المنطقة. ومع التطور المستمر لحركة التجارة العالمية، يحتاج عملاؤنا إلى مرونة أكبر، وسعة استيعابية إضافية، ووصول موثوق إلى الأسواق العالمية».