فلاي دبي تطلق أولى رحلاتها إلى حلب وتوسع شبكتها في سورية

إحتفلت فلاي دبي بإطلاق رحلتها اليومية المباشرة إلى مطار حلب الدولي لتصبح الوجهة الثانية للشركة في سورية إلى جانب العاصمة دمشق.

وغادرت الرحلة الافتتاحية FZ 1191 من مطار دبي الدولي يوم 20 يوليو، ويمثل هذا المسار الجديد محطة مهمة في توسع شبكة فلاي دبي، إذ يعزز الربط الجوي بين الإمارات وسورية، ويوفر خيارات سفر أكثر مرونة للمسافرين لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأهل والأصدقاء.

كما يوفر خياراً مريحاً للسورين المقيمين في الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما خلال ذروة موسم السفر الصيفي، بجانب رحلات الثلاث اليومية إلى دمشق، ومع تقليص كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة.

وتعد حلب أحدث وجهة تنضم إلى شبكة فلاي دبي العالمية المتنامية، وذلك بعد إطلاق رحلاتها إلى بانكوك في تايلاند وبنغازي في ليبيا، ووجهتها المقبلة في بوكارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر 2026.

تفاصيل الرحلات

ويتم تشغيل الرحلات المباشرة إلى حلب ضمن رحلات الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، بما يتيح للمسافرين الاستفادة من تجربة سفر أكثر سلاسة، تشمل الحجز على تذكرة واحدة، وإنجاز إجراءات السفر وربط الأمتعة إلى الوجهة النهائية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة وجهات واسعة ومتكاملة للناقلتين.

وسيتم تشغيل الرحلات المتجهة إلى مطار حلب الدولي (ALP) يومياً انطلاقا من المبنى المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار حلب الدولي من 8,000 درهم، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1,800 درهم.

وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار حلب الدولي إلى مطار دبي الدولي من 2,000 دولار أميركي، بينما أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 470 دولار أميركي.

ومن خلال إطلاق رحلاتها إلى حلب، تواصل فلاي دبي تعزيز شبكتها في سورية، بعد النجاح الذي حققته بإعادة تشغيل رحلاتها إلى دمشق في يونيو 2025. كما تؤكد هذه الخطوة التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات، وفتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة بين البلدين.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فلاي دبي: "يمثل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب المدينة ذات الأهمية التاريخية والتجارية الكبيرة، خطوة تعزز حضورنا في سورية وتؤكد التزامنا بربط دبي بالأسواق الرئيسية في المنطقة. ومنذ إنطلاق خدماتنا إلى دمشق العام الماضي، شهدنا طلباً قوياً على السفر بين الإمارات وسورية. ويعكس هذا الخط الجديد ثقتنا طويلة الأمد بالسوق السوري والتزامنا بتوفير خيارات سفر أكثر ومرونة للمسافرين، ونسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة."

وتعد حلب ثاني أكبر مدن سورية، وتشتهر بتاريخها العريق وأهميتها الثقافية، إذ تُعد واحدة من أقدم المدن المأهولة بالسكان بشكل متواصل في العالم، كما أنها مُدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وقد كانت المدينة مركزاً تجارياً رئيسياً على طريق الحرير القديم، ولا تزال تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم بفضل معالمها الشهيرة، وفي مقدمتها قلعة حلب وسوق المدينة، أحد أكبر الأسواق المسقوفة في العالم.

وبعد الانتهاء من تحديث المقصورات الداخلية لطائراتها، أصبح بإمكان المسافرين مع فلاي دبي الاستمتاع بتجربة سفر أكثر تطوراً على متن أسطولها الحديث والفعّال من طائرات بوينغ 737.

وتشمل هذه التجربة مقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل في درجة الأعمال، ومقاعد مريحة في الدرجة السياحية، إلى جانب تشكيلة متنوعة من الوجبات الشهية والوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة التي تُقدم طوال الرحلة. كما يمكن للمسافرين الاستمتاع بساعات من الترفيه الجوي، والمتوفر حالياً على متن غالبية طائرات أسطول الناقلة.