اتفاقية تمويل أخضر لمحطة حاويات "كونستانتسا" بين "موانئ دبي العالمية" و"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار"

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، اتفاقية قرض بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو، لدعم مشروع تحويل العمليات التشغيلية في محطة الحاويات الجنوبية التابعة للمجموعة في ميناء كونستانتسا إلى التشغيل بالطاقة الكهربائية، في خطوة تُعزِّز كفاءة العمليات وتُسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.

ويُعد هذا التمويل أول قرض أخضر مخصص للمحطة، ويأتي كجزء من برنامج استثماري شامل بقيمة 100 مليون يورو يستهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6,000 طن سنوياً.

وتُمثل هذه الخطوة الاستثمارية إنجازاً جديداً ضمن إستراتيجية مجموعة "دي بي ورلد" لخفض الانبعاثات الكربونية في رومانيا، وتؤكد التزامها بتسريع التحوّل نحو عمليات أكثر كفاءة واستدامة ومنخفضة الانبعاثات.

ويُسهم المشروع من خلال استبدال المعدات التقليدية العاملة بالديزل بمعدات كهربائية حديثة، إلى جانب توفير تقنية التغذية الكهربائية البرية للسفن أثناء رسوها، في تعزيز جودة الهواء، والحد من مستويات الضوضاء، ورفع كفاءة العمليات وموثوقيتها، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين.

ويجمع برنامج التحويل إلى الطاقة الكهربائية بين تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنح مقدمة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الرومانية.

وإلى جانب قرض البنك، يتم تنفيذ المشروع بدعم من منحة بقيمة 19.7 مليون يورو بموجب "مرفق البنية التحتية للوقود البديل" التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يُشكِّل جزءاً من "مرفق ربط أوروبا"، حيث يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنفيذي للاتحاد الأوروبي، كما حصل المشروع على تمويل بقيمة 7.5 مليون يورو بموجب "برنامج النقل في رومانيا 2021-2027".

ويتكون هذا الاستثمار من شقين أساسيين: الشق الأول ويمثل استثماراً بقيمة 53.8 مليون يورو، لتأسيس البنية التحتية الأساسية للتحوّل إلى الطاقة الكهربائية، بما يشمل شبكات كهربائية جديدة، ومحطات تحويل وتوزيع، فضلاً عن أنظمة التغذية الكهربائية البرية التي تتيح للسفن الاتصال بشبكة طاقة الميناء أثناء رسوها في المحطة، ويشمل هذا الشق أيضاً إنشاء خط ربط جديد بمحطة توليد الطاقة والشبكة الرئيسية للميناء، إلى جانب إعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى المحطة، وإضافة 10 جرارات ساحة كهربائية مزودة ببنيتها التحتية للشحن، بما يُعزِّز كفاءة العمليات ويدعم مستهدفات الاستدامة.

ويتضمن الشق الثاني استثماراً بقيمة 46.2 مليون يورو لتوفير أحدث المعدات التشغيلية، بما يشمل رافعات ساحة جسرية بإطارات مطاطية تعمل بالطاقة الكهربائية ويتم تشغيلها عن بُعد، ورافعتين ساحليتين متحركتين تعملان بالكهرباء، بالإضافة إلى تعزيز الأسطول بجرارات ساحة كهربائية إضافية.

وقالت سفيتلانا بالابان، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" في كونستانتسا، بهذه المناسبة، إن الاستدامة في مشهد التجارة العالمية اليوم أصبحت ركيزةً أساسية لتعزيز تنافسية الموانئ، ويُجسِّد هذا الاستثمار رؤية "دي بي ورلد" الرامية إلى مواءمة نمو محطة الحاويات الجنوبية في كونستانتسا مع التزام المجموعة العالمي بخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت أنه من خلال تسريع التحوّل نحو تشغيل المعدات بالطاقة الكهربائية، لا تعزِّز المجموعة قدرة متعامليها على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة فحسب، بل نُرسِّخ أيضاً مكانة كونستانتسا كمركز رائد للحاويات الخضراء في منطقة البحر الأسود.

ويأتي مشروع تحويل "محطة الحاويات الجنوبية في كونستانتسا" إلى الطاقة الكهربائية كأحدث حلقة في سلسلة طويلة من الاستثمارات التي ضختها مجموعة "دي بي ورلد" لتوسيع وتحديث عملياتها في كونستانتسا؛ وخلال عام 2024، عزَّزت المجموعة قدراتها التشغيلية بافتتاح محطة حاويات مخصصة لبضائع المشاريع، إلى جانب محطة جديدة لسفن البضائع المدحرجة، وذلك في إطار استثمار بلغت قيمته 65 مليون يورو.

وفي ديسمبر 2025، أنجزت الشركة أيضاً منصة متعددة الوسائط بمساحة 119,000 متر مربع، وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تعزيز الدور الإستراتيجي للمحطة كبوابة حيوية تربط بين وسط أوروبا، ومنطقة البحر الأسود، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدوفا.