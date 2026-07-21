إمباور توقع عقد إنشاء محطة تبريد جديدة في الصفوح بقدرة 23,400 طن تبريد

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" عن إبرام عقد إنشاء محطة جديدة لتبريد المناطق في الصفوح 2 بقدرة إنتاجية تصل إلى 23,400 طن تبريد، في خطوة تعكس التزامها بمواكبة النمو العمراني المتسارع في دبي، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق المستدامة وعالية الكفاءة.

وأكدت المؤسسة أن أعمال إنشاء المحطة بدأت وفق الجدول الزمني المعتمد، وبإشراف مباشر من فريق المشاريع الداخلية في "إمباور"، على أن يتم الانتهاء من أعمال البناء خلال الربع الثالث من عام 2027.

وتأتي المحطة الجديدة ضمن خطط "إمباور" الرامية إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع شبكة تبريد المناطق في دبي، بما يدعم النمو الحضري المستدام ويضمن توفير خدمات تبريد موثوقة وعالية الكفاءة للمناطق الحيوية في الإمارة.

وستوفر المحطة خدمات تبريد المناطق لمجموعة واسعة من المباني متعددة الاستخدامات في منطقة الصفوح 2، تشمل المباني التجارية، والأبراج المكتبية، والفنادق، والمجمعات السكنية، ومرافق الضيافة والتعليم.

ومن أبرز هذه المشاريع "مركز الابتكار"، الذي يُعد أحد المعالم البارزة في المنطقة، إلى جانب عدد من المشاريع التطويرية الأخرى. ويأتي ذلك بما يلبي احتياجات المنطقة المتنامية، ويضمن توفير خدمات تبريد مستدامة وعالية الكفاءة لمختلف القطاعات.

كما ستعتمد على أحدث تقنيات تبريد المناطق، بما في ذلك تقنيات تخزين الطاقة الحرارية (TES) واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE)، لإنتاج وضخ المياه المبردة إلى المباني عبر محطات التبادل الحراري، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مستهدفات دولة الإمارات وإمارة دبي في تحقيق الحياد المناخي.

وتشكل المحطة الجديدة امتداداً لجهود "إمباور" في تطوير محطات تبريد مناطق متقدمة تؤدي دوراً محورياً في دعم معايير الأبنية الخضراء والاستدامة، من خلال توفير حلول تبريد عالية الكفاءة تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز الأداء البيئي للمباني ويرفع كفاءة استخدام الموارد.

كما تدعم هذه المحطات توجهات دبي نحو التوسع في المباني المستدامة، وتنسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.