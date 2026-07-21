3.72 مليارات درهم مبيعات المنازل الفاخرة «قيد الإنشاء» في دبي خلال يونيو

واصلت سوق العقارات الفاخرة في دبي، جذب تدفق ثابت للاستثمارات خلال شهر يونيو 2026، حيث حقق المطورون معاملات بيع بقيمة 3.72 مليارات درهم إماراتي للمنازل «قيد الإنشاء» التي يزيد سعرها على خمسة ملايين درهم.

وكشف تحليل سوقي أجرته علامة «كيتورا» العقارية الفاخرة، أن مشتري الفلل استحوذوا على 1.61 مليار درهم من خلال 141 صفقة «على الخريطة» خلال يونيو الماضي، بينما بلغت مبيعات الشقق 2.12 مليار درهم من 166 صفقة، وبمتوسط 12.1 مليون درهم لكل منزل.

وإضافة إلى 307 معاملات بيع «على الخريطة» خلال يونيو الماضي، سجل المطورون مبيعات بقيمة 1.01 مليار درهم أخرى لـ58 عقاراً جاهزاً يزيد سعر كل منها على خمسة ملايين درهم، وبمتوسط 17.4 مليون درهم لكل عقار.

وبحسب التحليل، فقد شهد النشاط الأقوى للفلل في الشريحة السعرية (من 5 إلى 10 ملايين درهم)، حيث حققت 99 معاملة مبيعات بقيمة 639.2 مليون درهم من مبيعات المطورين «على الخريطة»، مع تسجيل 30 صفقة أخرى بقيمة 415.6 مليون درهم في نطاق (10 إلى 20 مليون درهم).

وتُظهر بيانات منصة «DXBinteract» أن مبيعات الشقق تركزت في شريحة (5-10 ملايين درهم)، حيث بلغت قيمة 111 صفقة 722.3 مليون درهم، تليها 33 صفقة بقيمة 475.7 مليون درهم في نطاق سعري يراوح بين (10 و20 مليون درهم).

وبلغت مبيعات 18 شقة في نطاق (20-50 مليون درهم) 521.5 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي ثلاث صفقات في نطاق (50-100 مليون درهم) 197 مليون درهم، بينما بيعت شقة «بنتهاوس» في منطقة «الخليج التجاري» مقابل 200 مليون درهم.

بدورها، سجلت «جزر دبي» أعلى عدد من معاملات البيع «على الخريطة» التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين درهم، الشهر الماضي، بواقع 48 عملية بيع، تليها «دبي الجنوب» بـ39 عملية بيع، ثم «نخلة جميرا» بـ22 عملية بيع.

وقال الرئيس التنفيذي مؤسس علامة «كيتورا» الفاخرة، طلال موفق القداح: «يواصل قطاع العقارات الفاخرة إثبات متانته، كما يواصل المستثمرون دعم مسار دبي طويل الأمد كإحدى الوجهات العقارية الرائدة في العالم». ولفت إلى أن الشركة تمتلك حالياً مشروعين سكنيين فاخرين قيد التطوير في دبي - محمية كيتورا، وهي مجمع سكني حيوي بكلفة 5.7 مليارات درهم. ويقع المشروعان ضمن الفئة العليا من السوق، وشهدت الشهر الماضي سبع صفقات بيع فلل في نطاق «20-50 مليون درهم» بإجمالي 207.9 ملايين درهم، وخمس صفقات في نطاق «50-100 مليون درهم» بقيمة 344.9 مليون درهم.