عقارات دبي تستهل تعاملات الأسبوع بتصرفات 2.83 مليار درهم

استهلت سوق العقارات في دبي تعاملات الأسبوع بنشاط واضح، مع تسجيل تحركات قوية في القطاع، ما يعكس ثقة المستثمرين واستمرار الزخم في السوق، وسط توجهات استثمارية إيجابية، متجاهلة التوترات في المنطقة. وسجل إجمالي التصرفات العقارية نحو 2.83 مليار درهم، عبر تنفيذ 1108 صفقات، تضمنت مبيعات بأكثر من ملياري درهم، بعد تنفيذ 874 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزّعت مبيعات عقارات دبي، أمس، بواقع 775 مبايعة لوحدات سكنية، و43 مبايعة لمبانٍ، و56 مبايعة لأراضٍ. وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 882.61 مليون درهم عبر تنفيذ 257 صفقة، موزعة بواقع 183 مبايعة لوحدات سكنية، و18 مبايعة لمبانٍ، و56 مبايعة لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 1.13 مليار درهم، من خلال 617 صفقة مقسمة على 592 مبايعة لوحدات سكنية، و25 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 204 معاملات، بقيمة 607.48 ملايين درهم، موزعة بواقع 135 معاملة لوحدات سكنية، و25 معاملة لمبانٍ، و44 معاملة لأراضٍ.

بدورها، بلغت قيمة الهبات نحو 221.15 مليون درهم، بواقع 30 معاملة موزعة على 20 معاملة لوحدات سكنية، ومعاملتين لمبانٍ، وثماني معاملات لأراضٍ.

وبذلك استحوذت المبيعات العقارية على ما نسبته 70.75% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، والرهون 21.45%، والهبات 7.81%. وتصدّرت منطقة نخلة جبل علي، قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال تعاملات أمس، بقيمة جاوزت 140.9 مليون درهم، تلتها «هاريوزن» بنحو 130.3 مليون درهم، ثم منطقة الخليج التجاري، بقيمة 122.55 مليون درهم، و«جبل علي الصناعية الثانية» بقيمة 88.89 مليون درهم، ومنطقة قرية جميرا الدائرية بقيمة 84.4 مليون درهم. فيما حلت منطقة «مدينة المطار» سادسة بقيمة جاوزت 74.2 مليون درهم، تلتها «الثنية الخامسة» بنحو 69.33 مليون درهم، ثم منطقة «داون تاون جبل علي» بقيمة 61.533 مليون درهم، ومنطقة «معيصم الأولى» بقيمة 48.63 مليون درهم، فيما جاءت منطقة «داماك هيلز» عاشرة بقيمة 45.23 مليون درهم.