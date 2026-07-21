«تعاونية الاتحاد» تضمن جودة المنتجات بالذكاء الاصطناعي

أكد الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، أن التعاونية طورت منظومة متكاملة لإدارة سلسلة الإمداد، تعتمد على أحدث التقنيات لضمان وصول المنتجات بأعلى مستويات الجودة والنضارة. وأوضح أن التعاونية تتبع إجراءات صارمة عند استقبال المنتجات، وفق أعلى المعايير العالمية لسلامة الغذاء، إذ تطبق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، إلى جانب إجراء فحوص مخبرية دورية، والاستعانة بجهات تدقيق مستقلة للتحقق من جودة المنتجات وسلامتها. وكشف أن التعاونية توظف أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب وإدارة المخزون، ما يساعد على تحسين مستويات التوافر وتقليل الفاقد والهدر الغذائي.