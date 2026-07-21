الطلب القوي وتنوع الخيارات والعوائد يدعمان مبيعات وإيجارات عقارات دبي في النصف الأول

كشفت منصة «بيوت» العقارية في الإمارات عن نتائج تقرير سوق العقارات في دبي للنصف الأول من عام 2026، الذي أظهر استمرار قوة السوق السكنية ومرونتها في الإمارة، عبر قطاعي البيع والإيجار، رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

ويعكس التقرير استمرار جاذبية دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، مدفوعاً باستقرار الطلب، وتنوع الخيارات السكنية، وقوة العوائد الإيجارية، إلى جانب استمرار ثقة المشترين والمستثمرين بالسوق على المدى الطويل. وأظهر تحليل بيانات «بيوت» استمرار الطلب على شراء العقارات عبر مختلف الفئات السعرية، بدءاً من المجتمعات السكنية فائقة الفخامة والفاخرة، وصولاً إلى المناطق المتوسطة وذات الأسعار المنخفضة.

وأسهم استقرار مستويات الطلب والعوائد الإيجارية الجاذبة في تعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر الأسواق العقارية تنافسية وجاذبية للمستثمرين على مستوى العالم.

وحافظت نخلة جميرا على مكانتها وجهة مفضلة لمشتري الشقق ضمن فئة العقارات فائقة الفخامة، بينما واصلت دبي مارينا تصدرها قطاع الشقق الفاخرة.

وفي الفئة المتوسطة، حافظت قرية جميرا الدائرية على موقعها كأحد أبرز الخيارات أمام المشترين، بينما جذبت كل من واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية الباحثين عن فرص استثمارية ذات قيمة تنافسية.

كما حافظت أسعار الشقق المعلنة على استقرار نسبي في معظم المناطق، مع تسجيل جزيرة بلوواترز ارتفاعاً بنسبة 1.84% في متوسط السعر للقدم المربعة، بينما سجلت دبي الجنوب نمواً بنسبة 3.27%، بما يعكس أداء متوازناً ومستداماً للسوق.

وأظهرت بيانات البحث عن الفلل استمرار الطلب على المنازل الأكبر حجماً، والمجتمعات السكنية المتكاملة التي توفر الخصوصية، والمساحات المفتوحة، والمرافق المناسبة للعائلات خلال النصف الأول من عام 2026.

وجاءت كل من نخلة جميرا، ودبي هيلز استيت، والفرجان، وداماك هيلز 2 ضمن أكثر المناطق طلباً في فئات الفلل فائقة الفخامة والفاخرة والمتوسطة وذات الأسعار المنخفضة، على التوالي. وسجلت البراري، وجزر جميرا، وداماك لاجونز، بعض أعلى معدلات النمو في الأسعار المعلنة ضمن فئات الفلل فائقة الفخامة، والفاخرة، والمتوسطة، على التوالي.

كما أظهر التقرير استمرار الاهتمام بالمشروعات قيد الإنشاء عبر مختلف الفئات السعرية، إذ فضّل أصحاب الثروات العالية المشروعات الساحلية المتميزة في نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز، بينما حافظ الطلب على المشروعات الفاخرة في سيتي ووك وشوبا هارتلاند على قوته.

أما المشترون ضمن الفئات المتوسطة وذات الأسعار المنخفضة، فواصلوا التركيز على مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، ودبي الجنوب، ومجمع دبي للاستثمار.

وأظهرت سوق الإيجارات في دبي مستويات قوية من المرونة خلال النصف الأول من عام 2026، مع استمرار الطلب من المستأجرين عبر مختلف الفئات السكنية، بما يشمل المجتمعات ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة والفاخرة وفائقة الفخامة.

وحافظت سوق إيجارات الفلل على أداء أقوى مقارنة بسوق الشقق، مدفوعاً باستمرار الطلب على المنازل الأكبر حجماً والمجتمعات السكنية المخططة التي توفر الخصوصية، والمساحات المفتوحة، والمرافق المناسبة للعائلات.

• نخلة جميرا حافظت على مكانتها وجهة مفضلة لمشتري الشقق ضمن فئة العقارات فائقة الفخامة.