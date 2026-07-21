«أبوظبي الأول» يطلق «جيوَن»

أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر«جيوَن»، الصادرة ضمن منظومة البطاقات الوطنية في دولة الإمارات، والتي تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، ويدعمها مصرف الإمارات المركزي. وتتوافر البطاقة حالياً للاستخدام داخل الدولة في إطار الإطلاق التدريجي لمنظومة «جيوَن» على المستوى الوطني.

وتتيح بطاقة الخصم المباشر «جيوَن» للعملاء وسيلة آمنة وموثوقة وفعّالة لإجراء المدفوعات، والوصول إلى النقد، لتلبية احتياجاتهم اليومية في جميع أنحاء الدولة. وتجمع بين موثوقية حلول الدفع الوطنية وسهولة الخدمات المصرفية الحديثة، حيث تتيح إجراء المعاملات في المتاجر المحلية، وتدعم عمليات الشراء الإلكترونية المحلية عبر المنصات الرقمية الموجودة في الإمارات، إضافة إلى السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة. وتتميز البطاقة بأحدث معايير الأمان، بما في ذلك تقنية المصادقة الأمنية ثلاثية الأبعاد «3D Secure»، وتقنية الشريحة والرقم السري، ما يضمن تنفيذ معاملات آمنة وموثوقة عبر الإنترنت وعند الدفع المباشر.

وقالت رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، فتون حمدان المزروعي: «تعكس بطاقة الخصم المباشر (جيوَن) التزام بنك أبوظبي الأول بتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تركّز على احتياجات العملاء، وتسهم في دعم تطور المنظومة المالية في دولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة الاتحاد للمدفوعات، أندريا تشيانكيتي: «تمّ تطوير (جيوَن) لتزويد دولة الإمارات بمنظومة وطنية مستقلة للبطاقات المصرفية، تدعم المدفوعات اليومية بسهولة وأمان وكفاءة».