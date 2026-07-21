صندوق «دبي للمستقبل» يُوسّع محفظته الاستثمارية إلى 30 استثماراً

أعلن صندوق حي دبي للمستقبل، إضافة ثمانية التزامات استثمارية جديدة إلى محفظته الاستثمارية خلال عام 2025 في صناديق استثمارية وشركات ناشئة عالية النمو، ليرتفع إجمالي محفظة الصندوق إلى 30 استثماراً، تشمل الاستثمار في 11 صندوقاً استثمارياً، و19 شركة ناشئة، مع توسيع استثماراته في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تقنيات العقار والذكاء الاصطناعي، وذلك وفقاً لتقريره السنوي 2025، الذي يستعرض أبرز إنجازاته، وأثر استثماراته في دعم اقتصاد الابتكار في دبي ودولة الإمارات، والإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وشملت التزامات الصندوق الاستثمارية الجديدة خمسة التزامات في صناديق استثمارية، وثلاثة استثمارات مباشرة في شركات ناشئة عالية النمو، إلى جانب توسيع محفظته الاستثمارية في قطاع تقنيات العقار من خلال الاستثمار في شركتين متخصصتين وإضافة صندوقين استثماريين يركزان على هذا القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل رئيس مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار ورأس المال الجريء، بفضل منظومة متكاملة تجمع بين الرؤية المستقبلية، والأطر التنظيمية الداعمة، والبنية التحتية المتقدمة، والقدرة على استقطاب أفضل المواهب وروّاد الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم.

وأضاف أن دور الصندوق يتمثّل في ترجمة هذه المقومات إلى فرص استثمارية نوعية، وبناء شراكات استراتيجية، وتمكين الجيل القادم من الشركات العالمية من الانطلاق من دبي، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويُعزّز تنافسية الإمارة على المدى الطويل.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، نادر البستكي، أن «عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة الصندوق»، وقال: «سنواصل خلال المرحلة المقبلة تنويع محفظتنا الاستثمارية، وتعزيز شراكاتنا العالمية، وإطلاق مبادرات جديدة لبناء منظومة أكثر قوة واستدامة لرأس المال الجريء، بما يُمكّن روّاد الأعمال من بناء الجيل القادم من الشركات العالمية انطلاقاً من دبي».

يذكر أن صندوق حي دبي للمستقبل الذي يشرف عليه مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، يستثمر في الشركات والصناديق الاستثمارية بمختلف مراحل نموها ضمن قطاعات متنوعة، تشمل تقنيات العقار، والتقنيات الصحية، وتقنيات الخدمات اللوجستية، والتقنيات العميقة، والاقتصاد الدائري، وتقنيات الجيل الثالث من الويب.