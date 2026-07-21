المنتدى الاقتصادي العالمي يشيد بمنظومة الهوية الرقمية الإماراتية

أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتجربة الإماراتية في مجال الهوية الرقمية والبنية التحتية الرقمية الحكومية، مستشهداً بمنظومة الهوية الرقمية «UAE PASS» نموذجاً عالمياً يعكس نضج التحول الرقمي، وتكامل الخدمات الحكومية على المستوى الوطني، والتركيز الحكومي على بناء الثقة، والتركيز على الإنسان قبل التقنية. جاء ذلك ضمن تقرير صادر عن المنتدى بعنوان «بوصلة التقنيات الحكومية: عشرة مبادئ للتنفيذ المسؤول للبنية التحتية الرقمية في الحكومات».

وجاءت الإشادة بالهوية الرقمية ضمن «المبدأ السابع» في التقرير الصادر بعنوان «من الهوس الرقمي إلى الرقمنة الهادفة»، والذي يدعو الحكومات إلى إقامة بنى رقمية وطنية مشتركة وقابلة لإعادة الاستخدام، بدلاً من تطوير أنظمة منفصلة ومكررة لكل جهة حكومية. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS»، باعتباره نموذجاً عملياً لبنية تحتية رقمية موحدة، تتيح للجهات الحكومية الاستفادة من قدرات رقمية مشتركة. وجاء في النص الوارد حول هذا الموضوع تحت عنوان «أمثلة من الواقع العملي»: «يُعدّ (UAE PASS) هوية وطنية رقمية موحدة، وتوقيعاً رقمياً مستخدماً على مستوى جميع إمارات الدولة، حيث تستفيد الجهات الحكومية من هذه القدرات المشتركة بدلاً من بناء أنظمة دخول وتوقيع إلكتروني منفصلة، بما يُبقي جهود التطوير الجديدة مركزة على احتياجات الخدمات نفسها بدلاً من إعادة ابتكار البنية التحتية».

وقال مدير عام دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري، إن «إشادة المنتدى الاقتصادي العالمي بمنظومة الهوية الرقمية (UAE PASS) هي خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في بناء نموذج رقمي متكامل يقوم على الثقة والتكامل، ويتمحور حول الإنسان انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء حكومة مترابطة تجعل جودة الحياة محوراً رئيساً للتحول الرقمي».

وفي السياق نفسه، قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار: «إن منظومة الهوية الرقمية (UAE PASS) تُمثّل نموذجاً متقدماً للشراكة وتكامل الأدوار على المستوى الوطني».

من جانبه، قال المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، وسام لوتاه: «تعكس إشادة المنتدى الاقتصادي بمنظومة الهوية الرقمية، المكانة الريادية التي رسختها دولة الإمارات في بناء بنية رقمية وطنية متكاملة، تقوم على الثقة والتكامل والتركيز على الإنسان».