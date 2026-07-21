شراكة بين «دبي التكنولوجي لريادة الأعمال» و«جيت برينز»

أعلن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، إحدى مبادرات سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن شراكة مع شركة «جيت برينز» المتخصصة في تطوير البرمجيات، بهدف تزويد شركات التكنولوجيا الناشئة في المركز بحلول تطوير متقدمة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح المركز، في بيان أمس، أن الشراكة أُعلنت خلال فعالية أُقيمت على هامش «منتدى ديتك لروّاد الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يهدف إلى دعم المؤسسات والشركات في توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، والانتقال بها من مرحلة التجارب إلى التشغيل الفعلي. وبموجب الشراكة، ستتمكن الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة «ديتك» من الاستفادة من «برنامج شركاء الحاضنات والمسرّعات» التابع لـ«جيت برينز»، الذي يضم أكثر من 55 ألف خريج، بينهم شركات عالمية وصلت إلى تصنيف «يونيكورن»، مثل: «بولت» و«كانفا».

وستحصل الشركات الناشئة المختارة على ما يصل إلى 10 اشتراكات مجانية في الأدوات الذكية من «جيت برينز» لمدة ستة أشهر، يعقبها خصم بنسبة 50% لمدة تصل إلى خمس سنوات على حلول عدة.

وقال نائب رئيس مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، هانز هنريك كريستنسن: «من خلال هذه الشراكة، نواصل دعم الشركات الناشئة بالموارد وشبكات العلاقات التي تساعدها على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للنمو، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

من جهتها، قالت نائبة الرئيس للاستراتيجية في «جيت برينز»، أناستاسيا زيمسكوفا: «تعكس الشراكة استمرار استثمار الشركة في دعم منظومة الشركات الناشئة في المنطقة، وتمكين المطوّرين وروّاد الأعمال من الوصول إلى الأدوات والتقنيات اللازمة لتطوير برمجيات مبتكرة».