«الإمارات للألمنيوم»: 980 طلب توظيف من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تلقيها أكثر من 980 طلب توظيف من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وخريجيها، خلال مشاركتها في معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف، الذي أُقيم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

واستعرضت الشركة، خلال المعرض، مجموعة من الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين الإماراتيين ضمن برامجها لتطوير الكفاءات الوطنية، بما في ذلك برنامج التدريب الوطني لخريجي الثانوية العامة، وبرنامج تدريب الخريجين المخصص لخريجي الجامعات، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، للإسهام في قيادة مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة أنه يجري حالياً مراجعة وتقييم طلبات التوظيف المقدمة خلال المعرض، وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها، على أن يتم التواصل مع المرشحين المؤهلين، لاستكمال مراحل التقييم والمقابلات. ويركز برنامج التدريب الوطني على إعداد خريجي الثانوية العامة لتولي الوظائف الفنية في العمليات الصناعية والإدارية بالشركة، وقد تخرّج أكثر من 5000 مواطن في برامج التدريب الوطنية منذ إطلاقها عام 1982، وواصل كثير منهم مسيرتهم المهنية في الشركة.

وخلال عام 2025، استقطبت الشركة أكثر من 220 مواطناً ومواطنة، من بينهم 112 امرأة، بينما شغل أكثر من 80% منهم وظائف في العمليات التشغيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «يسعدنا الإقبال الكبير من منتسبي الخدمة الوطنية وخريجيها على الفرص المهنية التي توفرها الشركة، فالكفاءات الوطنية كانت ولاتزال ركيزة أساسية لنجاح الإمارات العالمية للألمنيوم ونموها على مدى عقود، ونحن ملتزمون بتطوير الجيل المقبل من المواهب الإماراتية، وتمكينه من الإسهام في تحقيق طموحات دولة الإمارات، وتعزيز ريادتها الصناعية. وأتطلع إلى الترحيب بزملائنا الجدد في الإمارات العالمية للألمنيوم». ويعمل حالياً في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1200 مواطن، من بينهم ما يزيد على 700 موظف تقل أعمارهم عن 35 عاماً.

• 1200 مواطــــــن يعمــــلون في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.