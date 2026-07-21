«سكاي سكانر»: 47% من المسافرين في الإمارات لم يحجزوا عطلاتهم بعد

كشفت أحدث بيانات «سكاي سكانر» الخاصة بالسفر خلال فصل الصيف الجاري، أن عائلة مكوّنة من أربعة أفراد، تسافر من دولة الإمارات، يمكنها توفير ما يصل إلى 1949 درهماً على تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً إلى إحدى الوجهات الأكثر شعبية هذا الصيف، وذلك بمجرد اختيار الأسبوع الأقل كُلفة للسفر.

وتأتي هذه النتائج في وقت أفاد 47% من المسافرين بأنهم لم يحجزوا عطلاتهم الصيفية بعد، ولايزالون يبحثون عن خيارات سفر مناسبة.

وذكرت «سكاي سكانر» أنه في ظل تقلب أسعار تذاكر الطيران، وثبات مواعيد العطلات المدرسية، وتعقّد خطط السفر، فإنه يمكن للعائلات تحقيق وفورات ملموسة في الكُلفة الإجمالية للرحلة من خلال مقارنة تواريخ المغادرة المختلفة.

وأظهر تحليل «سكاي سكانر» لأسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات الصيفية الأكثر شعبية لدى المسافرين في الإمارات، أن الأسبوع الذي ينتهي في 31 أغسطس هو الأقل كُلفة للسفر جواً خلال موسم الصيف. وتتعارض هذه النتيجة مع توقعات الكثير من المسافرين، إذ يعتقد 52% منهم أن يوليو يوفر أقل أسعار لتذاكر الطيران الصيفية.

ورغم أن السفر في وقت متأخر من الموسم قد لا يكون متاحاً للجميع، فإن النتائج تؤكد أهمية مقارنة نطاق أوسع من تواريخ السفر قبل الحجز. فحتى تغيير موعد الرحلة لمدة أسبوع أو أسبوعين قد يحقق وفورات مجزية، خصوصاً للعائلات التي تحجز تذاكر عدة.

وتوفر العاصمة المصرية القاهرة، واحدة من أكبر فرص التوفير بين الوجهات الخمس الأكثر شعبية التي شملها التحليل، إذ يبلغ متوسط سعر تذكرة الطيران ذهاباً وإياباً 1592 درهماً للمسافر، مقارنة بـ1105 دراهم خلال الأسبوع الذي يبدأ في 17 أغسطس، ما يعني توفيراً يبلغ 487 درهماً للفرد، أو 1949 درهماً لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد.

كما يمكن للمسافرين إلى العاصمة اليابانية طوكيو، تحقيق وفورات كبيرة عند السفر خلال الأسبوع الذي يبدأ في 31 أغسطس، إذ يبلغ متوسط سعر تذكرة الذهاب والإياب 1686 درهماً، مقارنة بمتوسط السعر الصيفي البالغ 2209 دراهم، بتوفير يصل إلى 522 درهماً للمسافر، أو 2088 درهماً لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد.

وتوضح البيانات أنه لا توجد فترة واحدة تُمثّل الأقل كُلفة لجميع الوجهات. فبينما يوفر الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس أفضل قيمة إجمالية للرحلات الصيفية، يختلف الأسبوع «الأقل سعراً» بحسب الوجهة. وقد يجد المسافرون إلى القاهرة، أو طوكيو، أو دينباسار الإندونيسية أسعاراً أفضل خلال أغسطس، ما يؤكد أهمية مقارنة الأسعار لكل وجهة على حدة. وتكتسب هذه المرونة أهمية خاصة، في ظل توقعات بإنفاق المسافرين في الإمارات 1433 درهماً في المتوسط للفرد على تذاكر الطيران لقضاء عطلة صيفية خارج الدولة. ومع ذلك، أفاد 33% فقط بأن لديهم مرونة في تحديد موعد عطلتهم الصيفية، بينما أشار 27% إلى أن العطلات المدرسية أو الالتزامات الأخرى تحد من خياراتهم في اختيار مواعيد السفر.

وفي الوقت الذي يرى 17% من المسافرين في الإمارات أن ثبات مواعيد السفر وعدم اليقين بشأن مسارات الرحلات يُمثّلان أبرز تحديات التخطيط، تُظهر بيانات «سكاي سكانر» أن التعديلات البسيطة على توقيت السفر قد تتيح وفورات مجزية، كما تساعد مقارنة الأسعار بين الأسابيع المختلفة، المسافرين على اتخاذ قرارات حجز أكثر وعياً، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة من دون الحاجة إلى تغيير وجهتهم المفضلة.

وقال خبير السفر في «سكاي سكانر»، أيوب المأمون: «أصبح التخطيط للسفر خلال فصل الصيف أكثر تعقيداً، لاسيما بالنسبة للعائلات التي تسعى إلى الموازنة بين مواعيد العطلات المدرسية والميزانية وتقلّب أسعار تذاكر الطيران».

وأضاف: «تُظهر بياناتنا أن المسافرين ليسوا مضطرين بالضرورة إلى التنازل عن وجهتهم المفضلة للحصول على قيمة أفضل، إذ إن توسيع نطاق البحث، ومقارنة الأسعار بين الأسابيع المختلفة قد يسهمان في وفورات كبيرة يمكن توجيهها إلى تغطية كُلفة الإقامة أو الأنشطة، أو ببساطة خفض الكُلفة الإجمالية للعطلة».

• يمكن لعائلة مكوّنة من 4 أفراد توفير 1949 درهماً على تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً، بمجرد اختيار الأسبوع الأقل كُلفة للسفر.