أول ناقلة في العالم.. طيران الإمارات تستخدم مسند الرأس U-Dream في مقاعد الدرجة السياحية

كشفت طيران الإمارات عن إنجاز عالمي جديد في عالم الطيران، يُحدث نقلة نوعية في رحلات عملاء الدرجة السياحية، من خلال استخدامها لمسند الرأس U-Dream فائق الحداثة في مقاعد الدرجة السياحية، والذي يتيح للمسافرين التمتع بمستوى متفوق جديد من الدعم والراحة أثناء سفرهم.

واستثمرت الناقلة في تركيب مساند الرأس الجديدة في مقصورات الدرجة السياحية ضمن طائرات أسطولها، ما يجسد حرصها على توفير أعلى مستويات الراحة لمسافريها على مختلف الدرجات، حيث تعد طيران الإمارات أول ناقلة جوية في العالم تستخدم هذه المساند والتي بالفعل لاقت إقبالاً كبيراً من عملائها.

قال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "لا تتوقف طيران الإمارات عند ما حققته في مجال تجربة العملاء، بل تواصل البحث عن كل ما يمكن أن يضيف قيمة حقيقية إلى رحلاتهم. ومن هذا المنطلق، توصلنا إلى ابتكار يعزز بشكل ملموس مستويات الراحة لعملاء الدرجة السياحية، ولا سيما على الرحلات الطويلة".

وأضاف: "يمثل U-Dream نقلة نوعية للمسافرين الراغبين في النوم أثناء الرحلة، إذ يوفر دعماً كاملاً للرقبة ويغنيهم عن استخدام وسائد الرقبة التقليدية. ويجسّد هذا الابتكار التزامنا المستمر تجاه عملائنا، ويعزز مكانة الدرجة السياحية على متن طيران الإمارات باعتبارها الأفضل في فئتها".

ويعدّ U-Dream مسند رأس قابل للتعديل في عدة اتجاهات، مصمم لتوفير دعم كامل للرقبة والرأس أثناء النوم أو الاسترخاء، ما يمنح عملاء الدرجة السياحية مستوىً معززاً من الدعم المريح الذي يرتبط عادةً بمقاعد المقصورات الفاخرة. ومن المقرر تركيبه في جميع مقاعد الدرجة السياحية في أسطول طيران الإمارات من طرازات الإيرباص A350، ومعظم طرازات الإيرباص A380 والبوينج 777.

ويتميز مسند الرأس U-Dream الذي يأتي ضمن مقعد Z400 المبتكر من تصميم "سافران"، بكونه مصنوع من الجلد ومبطن بأجنحة جانبية مرنة قابلة للطي للداخل لتوفير دعم مريح للرأس والرقبة. ويساعد هذا التصميم المسافرين على الحفاظ على وضعية نوم مريحة دون انحناء رؤوسهم للأمام أو للجانب. كما يتميز بتصميم مبتكر يتيح تعديله عمودياً ليتناسب مع مختلف أطوال الركاب وأحجام أجسامهم، مما يوفر راحة شخصية عالية طوال الرحلة. كما صمّم مسند الرأس الجلدي بحيث يسهل مسحه، ويتم تنظيفه وتعقيمه وفقًا لأعلى معايير النظافة بعد كل رحلة. وقد خضع جهاز U-Dream لاختبارات مستقلة، وتم التحقق من مطابقته لمعايير السلامة الجوية الصارمة التي تضعها وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA).

وقد تم تركيب مساند الرأس U-Dream حالياً في ثلاث طائرات من طراز A350، وتعمل الناقلة بالتعاون مع شركة "سافران" على تركيبه في المزيد من طائراتها بأسرع وقت ممكن، حيث سيتم تزويد جميع طائرات الناقلة من طراز A350 بهذه المساند خلال الأشهر القادمة، وستأتي جميع طائرات البوينج 777X والتي يبلغ عددها 270 طائرة، مزودةً بهذه المساند. كما سيتم ابتداءً من عام 2027، البدء في تركيب مساند الرأس U-Dream في طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 المحدثة.

معايير متفوقة جديدة

أعادت طيران الإمارات تعريف تجربة السفر بالدرجة السياحية من خلال الجمع بين الراحة الاستثنائية، والضيافة المتميزة الحائزة على جوائز عالمية رفيعة، واعتماد أحدث الابتكارات، ما يتيح للمسافرين عبر شبكة رحلات الناقلة، والتي تعد واحدة من أكبر شبكات الطيران الدولية في العالم ، التمتع بتشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات الفريدة بدءاً من قوائم الوجبات الشهية، إلى أكبر مكتبة ترفيهية في الأجواء في العالم، وخدمة الواي فاي المجانية، وأرفع مستويات الخدمة، والتسهيلات والمنتجات المدروسة بعناية. ما أتاح لطيران الإمارات ترسيخ معايير متفوقة جديدة للسفر في الدرجة السياحية.

أعلى مستويات الراحة

تشغل طيران الإمارات كافة رحلاتها باستخدام أسطول من الطائرات عريضة البدن من طرازات إيرباص A380 و A350 أو بوينج 777، ما يتيح لعملاء الدرجة السياحية التمتع بمقصورات أوسع، وممرات أكثر رحابة، وخزائن علوية أكبر، وراحة محسّنة داخل المقصورة. كما تساهم المقاعد الوثيرة المصممة هندسياً، ومساحة الأرجل الواسعة، والإضاءة المريحة، وشاشات الترفيه الشخصية، في تمكين المسافرين من التمتع برحلة مريحة والوصول إلى وجهاتهم وهم أفضل حال. كما يحظى المسافرون على متن أحدث طائرات إيرباص A350، بمقاعد واسعة بتوزيع 3-3-3، وشاشات تلفزيونية شخصية كبيرة مقاس 13.3 بوصة بدقة 4K، ومنافذ شحن USB-C، وأحدث مساند الرأس القابلة للتعديل من عدة اتجاهات، والمصممة لتوفير دعم مُحسّن للرقبة لراحة أفضل خلال الرحلات الطويلة.

أكبر مكتبة ترفيهية في الأجواء بالعالم

يُقدّم نظام طيران الإمارات للترفيه في الأجواء ice، الحائز جوائز عالمية، أكثر من 6500 قناة، ما يجعله أكبر مكتبة ترفيهية متاحة على متن طائرات أي شركة طيران. ما يتيح للمسافرين التمتع بآلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية وألبومات الموسيقى والبودكاست والبث المباشر للأحداث الرياضية من كبرى الشركات المزودة لهذه الخدمات، بما في ذلك HBO Max وDisney+ وParamount+ وBBC وDiscovery+ وShahid و Spotify كما يُوفّر النظام تجربة مميزة للمسافرين الصغار، مع توفر محتوى ضخم مخصص للأطفال وسماعات رأس مصممة خصيصاً لمنحهم أعلى مستويات الراحة، كما يتضمن النظام تشكيلة واسعة من الألعاب بما فيها ألعاب متعددة اللاعبين.

اتصال مجاني سريع في الأجواء

توفر طيران الإمارات خدمات "ستارلينك" للاتصالات على جميع طائراتها، ما يتيح للمسافرين على مختلف الدرجات، بما فيها الدرجة السياحية، التمتع بشبكة إنترنت سريعة وموثوقة في الأجواء. والتنعم بمشاهدة البث المباشر وتصفح الإنترنت والعمل واللعب والبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل طوال رحلتهم. وقد قام مليون من مسافري طيران الإمارات حتى الآن بالاتصال بخدمة "ستارلينك"، واشادوا بسرعة الشبكة، ووصفوها بأنها "أفضل وأسرع من شبكات الإنترنت المنزلية".

تجربة طعام استثنائية

تُقدم طيران الإمارات تشكيلات من أشهى الوجبات متعددة الأطباق والمشروبات المجانية على جميع رحلاتها، بغض النظر عن طول مسار الرحلة. وتتسم قوائم وجبات الطعام المستوحاة من مختلف المطابخ العالمية بالتنوع الكبير، بما فيها مجموعة واسعة من الوجبات الخاصة لتلبية مختلف الاحتياجات الغذائية الصحية والثقافية. كما ينعم المسافرون بتشكيلات واسعة من المشروبات والشاي والقهوة. وإلى جانب ذلك تحرص طيران الإمارات على إسعاد مسافريها باستمرار بإضافات مميزة مثل الكعك الساخن والفشار والآيس كريم على رحلات مختارة.

وأتاح ذلك لطيران الإمارات احتلال مركز الصدارة في استطلاع أفضل الناقلات الجوية في مجال الأطعمة والمشروبات لعام 2026، لتميزها في تقديم تجربة طعام فاخرة في الأجواء، حيث حازت على لقب أفضل شركة طيران في وجبات الدرجة السياحية، بالإضافة إلى وجبات ومشروبات درجة الأعمال، وذلك وفقًا لتصويت عشرات آلاف المسافرين الدائمين الذين شاركوا في الاستطلاع.

ضيافة عالمية المستوى

يحظى المسافرون مع طيران الإمارات بخدمات رفيعة ذات لمسات عناية شخصية يوفرها طواقم أفراد الخدمة الذين ينحدرون من 140 جنسية ويتحدثون أكثر من 70 لغة، حيث يخضع جميع أفراد طواقم الخدمة لتدريبات مكثفة وفقاً لأرفع معايير الضيافة التي اشتهرت بها الناقلة، في "مركز طيران الإمارات للتميز في الضيافة" بدبي، ما يضمن تمتع كافة المسافرين بمستويات متفوقة من الخدمة، مع توفير رعاية خاصة للعائلات والأطفال والمسافرين من أصحاب الهمم الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية.

خدمات صممت للعائلات

لطالما اشتهرت طيران الإمارات ضمن صدارة أكثر الناقلات الجوية ملاءمةً لسفر العائلات في العالم بفضل توفيرها تشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات المصممة لجعل سفر العائلات برفقة أطفال أكثر سلاسة وراحة، بدءا من أولوية إنجاز إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة وانتهاء بتوفير وجبات الأطفال، وأغذية الرضع المجانية، ومستلزمات الرضع الأساسية، ومرافق تغيير الحفاضات، ووسائل الترفيه للأطفال، والوسائد، والبطانيات، وحقائب الأنشطة المناسبة لأعمارهم.

لمسات مدروسة طوال الرحلة

يحصل عملاء الدرجة السياحية على الرحلات الطويلة على حقائب مستلزمات سفر مجانية تم تصميمها بالتعاون مع مؤسسة "يونايتد فور وايلدلايف"، بينما يحصل الأطفال على حقائب سفر تذكارية، وألعاب، ومجلة "فلاي وذ مي". وتعكس هذه التفاصيل الصغيرة التزام طيران الإمارات بجعل كل رحلة أكثر راحة ومتعة.

شبكة موثوقة

تربط طيران الإمارات مسافريها عبر ست قارات من خلال مركزها الرئيسي في دبي، حيث توفر شبكة واسعةمن الرحلات إلى مختلف أرجاء العالم. كما حققت الناقلة التي تتعامل مع ما يقارب 3 ملايين حقيبة شهرياً، نسبة نجاح مذهلة في مناولة الأمتعة بلغت 99.9%، وهي من أفضل النسب في قطاع الطيران العالمي.

مكافأة عن كل رحلة

يتيح برنامج سكاي واردز طيران الإمارات للعملاء كسب الأميال على الرحلات الجوية، واستبدالها بتشكيلة واسعة من المكافآت تشمل ترقية درجة السفر، الإقامة في الفنادق، التسوق والتمتع بتجارب حصرية فريدة. كما يمكن للمسافرين الصغار الانضمام إلى برنامج سكاي واردز سكاي سيرفرز، مما يتيح لجميع أفراد العائلة كسب الأميال معاً.