«ديوا» تعتمد 61.18 ألف طلب «عدم ممانعة» خلال النصف الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اعتماد 61 ألفاً و183 طلب شهادة عدم ممانعة (NOC) خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك عبر برنامج «صقور» الذي يهدف إلى تمكين الاستشاريين والمقاولين من الحصول على الموافقات من المحاولة الأولى.

وأفادت الهيئة بأن قطاع نقل الطاقة اعتمد 32 ألفاً و802 طلب، وقطاع توزيع الطاقة 20 ألفاً و200 طلب، وقطاع المياه والهندسة المدنية 8181 طلباً، في ما شارك في تقديم الطلبات 2318 استشارياً ومقاولاً حتى نهاية يونيو 2026.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على دعم شركائنا، وتوفير أفضل بيئات الأعمال والفرص الداعمة لنموهم المستدام، ونقدم الخدمات المبتكرة التي تساعدهم على تسريع تنفيذ مشاريعهم وفق أعلى المعايير العالمية، لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمار». وأضاف: «يدعم برنامج (صقور) أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال مساعدة الاستشاريين والمقاولين في الحصول على موافقة الهيئة على تقديم طلبات الخدمة من المرة الأولى».

من ناحيته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس حسين لوتاه: «يشهد برنامج (صقور) إقبالاً متزايداً لدوره في توفير وقت الاستشاريين والمقاولين، وتمكينهم من تحقيق أعلى درجات متطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلباتهم، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها».