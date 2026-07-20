«أبل»: حظر إعلانات الخدمات المنزلية على «الخرائط»

نشرت شركة «أبل» الأميركية الدليل الإرشادي للإعلانات على خدمة الخرائط الرقمية «أبل مابس»، كاشفة عن نهج أكثر تشدداً مقارنة بمنافستها «غوغل».

ولم تعلن الشركة المصنعة لهواتف «آي فون» عن موعد إطلاق إعلانات خدمة الخرائط الرقمية التي كشفت عنها في وقت سابق من العام الجاري، مكتفية بالقول إنها ستطرحها «هذا الصيف» في الولايات المتحدة وكندا.

وستنشر الشركة قواعد الإعلان على خدمة «خرائط أبل»، التي تحظر فئة واسعة من الإعلانات، من بينها إعلانات شركات الخدمات المنزلية، مثل السباكة، والكهرباء، والأقفال، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وغيرها.