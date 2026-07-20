«ريلمي» تطلق هاتفاً مقاوماً للماء والصدمات

أعلنت شركة «ريلمي» الصينية، إطلاق هاتفها الذكي «Narzo 100x 5G» الجديد، الذي يتمتع بمقاومة الغبار والماء، وفقاً لمعيار الحماية «IP65»، كما أنه يتمتع بمقاومة الصدمات، وفقاً للمعيار العسكري «MIL-STD-810H».

وأوضحت الشركة أن هاتفها الذكي يأتي بشاشة LCD قياس 6.8 بوصات، وبدقة وضوح «HD+».

وينبض بداخل الهاتف، المعالج «MediaTek Dimensity 6300» الذي يتم تبريده بواسطة غرفة تبريد بالبخار. ويقترن المعالج، الذي يدعم شبكة الاتصالات الجوالة الحديثة 5G، بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 غيغابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل «Realme UI 7.0» المبني على «غوغل Android 16»، كما أنه يشتمل على كاميرا رئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وتم تزويد الهاتف ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير ساعة، والتي تصل فترة تشغيلها إلى ثلاثة أيام من الاستخدام بشحنة واحدة، كما تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 45 واط، والشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط، إضافة إلى خاصية الشحن المباشر المصممة لتقليل الحرارة المتولدة أثناء اللعب.