تخفيضات «العطلات الصيفية» تزيد الإقبال على مراكز التسوق قبل السفر

شهدت مراكز التسوق في دبي والشارقة، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال الأسر على المتاجر لشراء مستلزمات وهدايا موسم العطلات الصيفية.

وأفاد مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» بأن عروض التنزيلات تُعد من أبرز العوامل المحفزة على زيادة الإقبال على شراء الهدايا والمستلزمات، لافتين إلى أن الملابس تستحوذ على الحصة الكبرى من التخفيضات مقارنة بقطاعات مثل الأجهزة الإلكترونية والعطور، مطالبين بزيادة التنزيلات في تلك المجالات.

من جانبهم، أكد مختصون في قطاع تجارة التجزئة أن الفترة الحالية تشهد طلباً مرتفعاً على شراء الهدايا واحتياجات السفر والعطلات، مشيرين إلى أن المبيعات ارتفعت بأكثر من 45% مقارنة بفترات سابقة.

عروض محفزة

وتفصيلاً، قال المستهلك، نادر ربيع إن «زيادة الإقبال على مراكز التسوق خلال الفترة الحالية ترجع إلى عاملين رئيسين، الأول يتمثل في شراء المستلزمات والهدايا قبل السفر خلال العطلات الصيفية، والثاني الاستفادة من عروض التنزيلات المتنوعة، التي تستحوذ الملابس على الحصة الكبرى منها».

وأضاف المستهلك، رامي عبدالمجيد، أن «عروض التنزيلات الحالية تدعم زيادة الإقبال على شراء مستلزمات السفر خلال موسم العطلات الصيفية»، مشيراً إلى أن «الخصومات تتركز بشكل أكبر في قطاع الملابس مقارنة بقطاعات مثل الأجهزة الإلكترونية والعطور، التي تحتاج إلى عروض أكبر، نظراً إلى ارتفاع الطلب عليها كهدايا خلال هذه الفترة».

وأشار المستهلك، فريد سعيد، إلى أنه فضّل مع أسرته شراء مستلزمات وهدايا السفر خلال الفترة الحالية للاستفادة من العروض المطروحة في مراكز التسوق، لافتاً إلى أن «الملابس تستحوذ على النسبة الكبرى من التخفيضات، في حين تحتاج قطاعات مثل الأجهزة الإلكترونية والعطور إلى خصومات أكبر تلبي زيادة الطلب».

وأضافت المستهلكة، سمر عادل، أن «التنزيلات تمثل دعماً مهماً للأسر عند الاستعداد للسفر خلال العطلات الصيفية»، مؤكدة أن «زيادة التخفيضات على الأجهزة الإلكترونية ستكون محل ترحيب من المستهلكين، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الهواتف الذكية، وأجهزة ألعاب الفيديو، والساعات الذكية كهدايا قبل السفر».

نمو لافت

من جهته، قال مسؤول المبيعات في أحد منافذ بيع الملابس والأحذية، محمد منصور، إن «مراكز التسوق تشهد نمواً ملحوظاً في الإقبال من الأسر خلال الفترة الحالية، مدعوماً بالعروض الترويجية واستعدادات المستهلكين لشراء الهدايا ومستلزمات السفر».

وأضاف أن «المبيعات سجلت نمواً تجاوز 45% مقارنة بالفترات السابقة، ومن المتوقع استمرار هذا الزخم خلال الأسابيع المقبلة مع تواصل العروض الترويجية»، لافتاً إلى أن «نسب التخفيضات تحددها السياسات التسويقية لكل متجر، فيما تستحوذ الملابس على النصيب الأكبر من العروض، نظراً إلى ارتفاع الطلب عليها مقارنة بقطاعات أخرى».

إلكترونيات

من جانبه، قال مسؤول المبيعات في أحد متاجر الأجهزة الإلكترونية، بايجو جوي، إن «متاجر مراكز التسوق تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين الراغبين في شراء هدايا موسم العطلات الصيفية»، مشيراً إلى أن «المبيعات سجلت نمواً راوح بين 30 و45% خلال الفترة الأخيرة».

وأوضح أن «العروض الترويجية متوافرة في مختلف القطاعات، إلا أن نسب التخفيضات تختلف من متجر إلى آخر وفقاً للسياسات التسويقية وخطط إدارة المخزون».

وأضاف أن «العديد من المستهلكين يتجهون إلى شراء هواتف ذكية جديدة قبل السفر، إلى جانب ارتفاع الطلب على سماعات الأذن والرأس، والحواسب المحمولة، والساعات الذكية، وأساور اللياقة البدنية».

تزايد الإقبال

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «الفترة الحالية تشهد تزايداً في إقبال المستهلكين على مراكز التسوق لشراء هدايا ومستلزمات موسم العطلات الصيفية، تزامناً مع طرح المتاجر عروضاً ترويجية تنافسية».

وأضاف أن «الطلب شمل الهواتف والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب العديد من السلع الاستهلاكية، ومن المتوقع استمرار النشاط الشرائي خلال الأسابيع المقبلة».

محمد الهاشمي:

• الفترة الحالية تشهد تزايداً في إقبال المستهلكين على مراكز التسوق لشراء هدايا ومستلزمات العطلات الصيفية.