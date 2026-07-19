18.75 درهماً انخفاضاً في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

واصلت أسعار الذهب انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلةً بنهاية الأسبوع الماضي تراجعاً راوح بين 7.25 و12.25 درهماً للغرام بمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما بلغ إجمالي تراجع سعر غرام المعدن الأصفر خلال أسبوعين 18.75 درهماً.

وأفاد مسؤولون في منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر للأسبوع الثاني على التوالي، وبمعدلات كبيرة، حفّز العديد من المتعاملين على الإقبال على شراء المشغولات الذهبية والسبائك، لافتين إلى أن المتاجر شهدت تحسناً ملحوظاً في معدلات الطلب خلال الفترة الأخيرة مع سعي عدد من المتعاملين إلى الاستفادة من مستويات الأسعار الحالية لشراء احتياجاتهم أو اقتناء منتجات لأغراض الادخار.

أسعار الذهب

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 قيراطاً 484.25 درهماً، بانخفاض قدره 12.25 درهماً مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 448.25 درهماً، متراجعاً بمقدار 11.50 درهماً، كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 430 درهماً، بانخفاض 10.75 دراهم.

ووصل سعر الغرام عيار 18 قيراطاً إلى 368.50 درهماً، متراجعاً بمقدار 9.25 دراهم، فيما سجل الغرام عيار 14 قيراطاً 287.50 درهماً، بانخفاض 7.25 دراهم.

منافذ البيع

من جانبه، قال مدير المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانج بالكر، إن «منافذ البيع تشهد حالياً إقبالاً من المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية والسبائك، مدعوماً باستمرار تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما أن الانخفاضات جاءت بمعدلات مشجعة على الشراء مقارنة بفترات سابقة».

وأوضح أن «الطلب في الأسواق يتوزع بين متعاملين يفضلون شراء المشغولات الذهبية لتلبية احتياجاتهم من الهدايا في المناسبات الأسرية، وآخرين يتجهون إلى شراء السبائك لأغراض الادخار والاستثمار على المدى الطويل».

من جانبه، قال مدير شركة «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «الأسواق سجلت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية في ظل الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر، والتي حفزت العديد من المتعاملين على شراء الهدايا الذهبية والاستفادة من تراجع الأسعار».

وأضاف أن «ارتفاع وتيرة الإقبال على شراء السبائك يُعد أمراً طبيعياً مع توجه العديد من المتعاملين إلى اقتناص فرص الشراء عند الأسعار المنخفضة، والاحتفاظ بها لحين عودة الأسعار إلى الارتفاع، وفقاً لتوقعات العديد من التقارير الدولية، ثم إعادة بيعها عند تحقيق فروق سعرية مناسبة».

ولفت إلى أنه «من المهم أن تتم عمليات شراء السبائك من فائض الأموال لدى الأفراد، وليس من خلال الاقتراض».

وقال مدير التسويق في مجموعة «الرميزان لتجارة الذهب»، محمد ذيبان، إن «الأسواق تشهد نشاطاً في الطلب على المشغولات والسبائك الذهبية، مدعوماً بانخفاض أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، ما يشجع العديد من المتعاملين على اقتناص فرص الشراء».

• أسعار الذهب واصلت انخفاضها للأسبوع الثاني، مسجلة تراجعاً بين 7.25 و12.25 درهماً للغرام.

مانج بالكر:

• الطلب في الأسواق يتوزع بين متعاملين يفضلون شراء المشغولات الذهبية لاحتياجات الهدايا، وآخرين يتجهون إلى شراء السبائك لأغراض الادخار.