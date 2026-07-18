تداولات الأسهم المحلية تتجاوز 7.7 مليارات درهم خلال أسبوع

تجاوزت سيولة أسواق المال المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 7.7 مليارات درهم، توزعت بواقع 2.81 مليار درهم في سوق دبي المالي، و4.88 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد تداول 1.92 مليار سهم، من خلال تنفيذ 168 ألفاً و762 صفقة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.82 تريليونات درهم، توزعت بواقع 958.44 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، و2.864 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5813.93 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 9781.59 نقطة.

واستحوذت أسهم القطاع العقاري في سوق دبي المالي على 45.12% من إجمالي قيمة التداولات، بما يعادل 1.27 مليار درهم، بقيادة سهم «إعمار العقارية»، الذي استأثر بتداولات بلغت 1.03 مليار درهم. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 561.78 مليون درهم، تلاه قطاع الصناعة، إذ بلغت قيمة التداولات على أسهم الشركات المدرجة فيه نحو 357.65 مليون درهم.

وخلال تعاملات الأسبوع، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 277.75 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 1.426 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.149 مليار درهم.

كما اتجه المستثمرون المواطنون في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 261.4 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 2.63 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 2.37 مليار درهم.