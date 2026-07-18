حملتا استدعاء لبعض سيارات «شيفروليه إكوينوكس EV» في أسواق الدولة

ينفذ وكلاء سيارات «شيفروليه» في الدولة حملتي استدعاء تشملان عدداً من مركبات «شيفروليه إكوينوكس EV».

وتشمل حملة الاستدعاء الأولى، التي تنفذها شركتا «الكندي للسيارات» و«بن حمودة للسيارات»، الوكيلان المحليان لسيارات «شيفروليه» في الدولة، بعض مركبات «شيفروليه إكوينوكس EV» من موديلات 2025 و2026، والمصنعة في المكسيك.

ووفقاً لبيانات حملة الاستدعاء الأولى، من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد المركبات المشمولة 78 مركبة على مستوى الدولة.

وتعود أسباب حملة الاستدعاء إلى احتمال وجود خلل في معايرة نظام تنبيه المشاة، ما قد يؤدي إلى عدم إصدار مستوى الصوت الخارجي المطلوب عند تحرك المركبة بسرعة تراوح بين صفر و10 كيلومترات في الساعة، الأمر الذي قد يقلل من فعالية التحذير الصوتي، ويزيد احتمالية تعرض المشاة للإصابة.

وتشمل حملة الاستدعاء الثانية سيارات «شيفروليه إكوينوكس EV» من موديل 2025، والمصنعة في المكسيك، بسبب خطأ في برمجة وحدة الاتصالات، قد يؤدي إلى إرسال بيانات إضافية بطول غير صحيح في مكالمات eCall التلقائية، ما قد يعيق استجابة فرق الطوارئ في حال وقوع حوادث تصادم.

ووفقاً لبيانات حملة الاستدعاء الثانية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد المركبات المشمولة 17 مركبة على مستوى الدولة. وستتولى مراكز الخدمة التابعة لشركتي «الكندي للسيارات» و«بن حمودة للسيارات» تنفيذ الإصلاحات اللازمة للمركبات المشمولة في حملتي الاستدعاء، من دون أي تكلفة على ملاك السيارات.