«مالية عجمان» تشارك في «صيفنا سعادة»

تشارك دائرة المالية في عجمان في فعاليات برنامج «صيفنا سعادة 2026»، الذي تنظمه حكومة عجمان، عبر باقة من المبادرات التعليمية والتوعوية والتفاعلية المصمّمة لاستثمار الإجازة الصيفية في ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، وبناء مهارات معرفية ومالية ورقمية لدى الناشئة، وإعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل. وتشارك الدائرة هذا العام بثلاثة برامج نوعية، تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، وتشمل مخيم «تحدي الأباكوس» لتنمية مهارات الحساب الذهني والتركيز، وبرنامج «عجمان مال بلس» الذي يمزج بين الثقافة المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفعالية الترفيهية التفاعلية «العبها صح» التي تستهدف مختلف أفراد المجتمع.