«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ 24 ألف زيارة رقابية في النصف الأول

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نتائج إيجابية في مؤشرات الامتثال التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد تنفيذ 24 ألفاً و359 زيارة رقابية شملت مختلف المنشآت والأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وأظهرت الزيارات التزام 21 ألفاً و968 منشأة بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة، بنسبة امتثال بلغت 90%، ما يؤكد فاعلية المنظومة الرقابية التي تنفذها الدائرة، ودورها في تعزيز بيئة أعمال منظمة وتنافسية ترتكز على الالتزام بالقوانين والتشريعات.

وتأتي هذه الجولات الرقابية ضمن جهود الدائرة الرامية إلى رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت التجارية، والتأكد من التزامها بالأنظمة والاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، ويعزز المنافسة العادلة، ويحدّ من المخالفات التجارية، دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة رأس الخيمة.

وقال مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، فيصل عبدالله عليون، إن «نسبة الامتثال التي تحققت خلال النصف الأول من العام تعكس نجاح الخطط الرقابية التي تنفذها الدائرة، والتعاون الإيجابي الذي تبديه منشآت القطاع الخاص في الالتزام بالتشريعات المنظمة للأسواق».

وأوضح أن الدائرة تركز على تطوير منظومة رقابية حديثة تعتمد على التخطيط المسبق وتحليل المخاطر، بما يضمن توجيه الجهود الرقابية إلى الأنشطة ذات الأولوية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة. وأضاف: «نؤمن بأن الالتزام بالأنظمة يمثل مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات، ويحافظ على حقوق المستهلكين، ويعزز جاذبية بيئة الاستثمار في الإمارة».

وأشار إلى أن فرق الرقابة والحماية التجارية تواصل تنفيذ حملاتها الميدانية وفق خطط تشغيلية تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الاستجابة الفورية للبلاغات والشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها، إلى جانب تكثيف المبادرات التوعوية الهادفة إلى نشر ثقافة الامتثال بين أصحاب المنشآت والعاملين فيها.