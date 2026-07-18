«أبوظبي الأول» يعزز مكانته بين البنوك الأعلى تصنيفاً عالمياً عند «AA-»

عزّز بنك أبوظبي الأول مكانته باعتباره المجموعة المصرفية الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن بين البنوك الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، وذلك بعد تأكيد وكالات «موديز، وستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، وفيتش للتصنيفات الائتمانية»، تصنيفاته الائتمانية عند مستوى «AA-» أو ما يعادله، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتضع هذه التصنيفات وفق بيان صحافي صادر عن البنك أمس، بنك أبوظبي الأول في طليعة البنوك العالمية من حيث الجودة الائتمانية، مدعوماً بقوة أسسه المالية المستقلة، وإدارته المنضبطة للمخاطر، وأهميته النظامية ضمن القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

يأتي تأكيد هذه التصنيفات في ظلّ التطورات المتسارعة، ما يعكس متانة المكانة المالية للبنك واستمرار قوته في مجالات رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والأرباح.