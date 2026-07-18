11.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 11.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 4370 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 6.68 مليارات درهم.

وتوزّعت المبيعات العقارية بواقع 2868 مبايعة لوحدات سكنية، و164 مبايعة لمبانٍ، و169 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 3201 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 2.8 مليار درهم، عبر تنفيذ 838 صفقة، توزعت بواقع 611 معاملة لوحدات سكنية، و58 معاملة لمبانٍ، و169 معاملة لأراضٍ. في المقابل، سجلت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.88 مليارات درهم، عبر 2363 صفقة، توزعت بواقع 2257 معاملة لوحدات سكنية، و106 معاملات لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 1005 معاملات، بقيمة 3.75 مليارات درهم، توزعت بواقع 587 معاملة لوحدات سكنية، و128 معاملة لمبانٍ، و290 معاملة لأراضٍ. كما بلغت قيمة الهبات نحو 672.09 مليون درهم، من خلال 164 معاملة، توزعت على 124 معاملة لوحدات سكنية، و15 معاملة لمبانٍ، و25 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت منطقة مدينة المطار قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة تجاوزت 814.1 مليون درهم، تلتها الخليج التجاري بنحو 378.75 مليون درهم، ثم جميرا الثانية بقيمة 336.24 مليون درهم، ونخلة جميرا بقيمة 281.34 مليون درهم، والثنية الخامسة بقيمة 266.93 مليون درهم.

وحلت قرية جميرا الدائرية في المركز السادس، بقيمة تجاوزت 194.54 مليون درهم، تلتها نخلة ديرة بنحو 175.46 مليون درهم، ثم نخلة جبل علي بقيمة 165.67 مليون درهم، وبرج خليفة بقيمة 152.07 مليون درهم، فيما جاءت منطقة جبل علي الصناعية الثانية في المركز العاشر بقيمة 134.92 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.68 مليار درهم، عبر تنفيذ 543 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 795.17 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 666.2 مليون درهم، وسجلت الهبات 223.36 مليون درهم.

واستحوذت المبيعات على نحو 47.2% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، فيما شكلت الرهون 39.54%، بينما بلغت حصة الهبات نحو 13.26%.

. منطقة مدينة المطار تصدرت قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي بقيمة تجاوزت 814.1 مليون درهم.