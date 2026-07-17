فيلا في دبي تحقق زيادة سعرية بقيمة 7.3 ملايين درهم

أعلنت منصة «سمارت كراود» الرقمية للاستثمار العقاري قبول عرض شراء بقيمة 19.3 مليون درهم لفيلا مكونة من خمس غرف نوم، ضمن مجمع «سدرة 3» في «دبي هيلز استيت»، وذلك في وقت لاتزال أعمال التجديد والتطوير جارية فيها، وتوقعت «سمارت كراود» أن ترسخ هذه الصفقة رقماً قياسياً جديداً على مستوى مجمع «سدرة»، كونها تتجاوز أعلى صفقة بيع سابقة في «سدرة 3»، البالغة 14.7 مليون درهم، بنسبة 31%، في إنجاز لافت يتحقق قبل اكتمال أعمال التجديد، وفي مؤشر واضح على القيمة التي نجح المشروع في إتاحتها منذ مراحله الأولى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت كراود»، رضوان أحمد: «لقد أسهم دعم دبي للاستثمار والابتكار في توفير البيئة المناسبة لنمو نماذج أعمال مثل نموذجنا، وينصب تركيزنا على البناء على هذا الزخم من خلال التصميم المتميز، وأعمال التجديد، والتنفيذ المتقن».

ولفتت «سمارت كراود» إلى أنها استحوذت على العقار مقابل 12 مليون درهم، بعد أن رصدته بوصفه فرصة استثمارية واعدة، وفي ذلك الوقت، كانت الفيلا الأقل سعراً ضمن فئة الفلل المؤلفة من خمس غرف نوم في مجمع «سدرة». ومن ثم وضعت الشركة خطة متكاملة لإعادة تطويرها، وأشرفت على تنفيذها بهدف إعادة تقديمها كمنزل فاخر يتمتع بهوية تصميمية متميزة ومواصفات ترتقي إلى تطلعات المشترين الباحثين عن الجودة والتفرد.

وبحسب «سمارت كراود»، يمثل عرض الشراء البالغ 19.3 مليون درهم، زيادة قدرها 7.3 ملايين درهم، مقارنة بسعر استحواذ «سمارت كراود» الأصلي على العقار، وذلك قبل احتساب تكاليف التجديد ورسوم المعاملات، وغيرها من المصروفات المرتبطة بالمشروع.

يذكر أن «سمارت كراود» أول منصة خاضعة لإشراف تنظيمي، متخصصة في الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مرخصة من «سلطة دبي للخدمات المالية» ومسجلة في «مركز دبي المالي العالمي».