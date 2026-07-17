«ديوا»: منظومة خدمات رقمية للقطاع السكني

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بأنها تعمل على تمكين المتعاملين في القطاع السكني من تعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول للكهرباء والمياه، لضمان حماية الموارد والممتلكات والحفاظ على سلامة المسكن وكفاءته.

وأوضحت الهيئة أنها توفر منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، التي تساعد المتعاملين على الاكتشاف المبكر للأعطال والتسريبات، والتعامل معها بسرعة للحد من الهدر، إلى جانب باقة إرشادات وقائية تدعم استدامة المساكن وراحة قاطنيها، مشددة على أن الصيانة الوقائية والفحوص الدورية للتوصيلات الداخلية وخزانات المياه والأجهزة المنزلية، تعد من أهم الممارسات للحد من الأعطال المفاجئة وتسربات المياه، إذ يسهم التعامل المبكر مع أي خلل في تجنب أضرار قد تتفاقم مع مرور الوقت، إضافة إلى الحفاظ على كفاءة استهلاك المياه.

ونبهت إلى أن ظهور آثار رشح المياه، أو تجمعات للمياه على الأرضيات أو الجدران أو الأسقف، أو حول الغسالات، قد تكون مؤشراً إلى وجود تسرب في التوصيلات الداخلية، كما قد تشير تجمعات المياه خارج المنزل إلى وجود تسرب في الأنابيب الخارجية أو شبكة الري، ونصحت بإجراء اختبار بسيط لصنابير المياه مرتين سنوياً، من خلال إغلاق جميع مصادر استهلاك المياه ومراقبة عداد المياه للتحقق من وجود أي استهلاك غير طبيعي.

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بلوائحها وإرشاداتها الفنية عند تركيب خزانات المياه والتوصيلات الداخلية، بما يضمن استمرارية إمدادات المياه وجودتها، مع ضرورة تجنب التوصيل المباشر من خط المياه الرئيس دون توصيلها بخزان المياه، والحرص على صيانة الخزانات وتنظيفها بشكل دوري للحفاظ على جودة المياه، والحد من الأعطال والانسدادات.

وذكرت أنها توفر عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني مجموعة من الخدمات الرقمية التي تساعد المتعاملين على متابعة استهلاكهم، واتخاذ إجراءات استباقية عند رصد أي مؤشرات غير اعتيادية.

ومن أبرز هذه الخدمات، خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» التي تتيح لهم اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد. كما تقدم الهيئة خدمة «الاستجابة الذكية» لتشخيص سبب الانقطاع.

وأكدت الهيئة مواصلة جهودها ضمن حملتها التوعوية الصيفية السنوية، تحت شعار «استمتع بأجواء مستدامة هذا الصيف»، لنشر الوعي بأفضل الممارسات التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة أكثر استدامة، من خلال الاستفادة من الخدمات والحلول الرقمية الذكية التي توفرها.