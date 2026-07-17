«فلاي دبي» تضيف رحلة يومية ثانية إلى بانكوك

أعلنت «فلاي دبي» عن تشغيل رحلة يومية ثانية إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، ابتداءً من 18 يوليو الجاري.

وأفادت الشركة بأن هذه الخدمة الإضافية تأتي بعد أسابيع قليلة من إطلاق رحلات الشركة اليومية إلى مطار «دون موينغ الدولي»، في الأول من يوليو الجاري، لتوفر لمسافريها خيارات أكثر تنوعاً وربطاً أفضل بالعاصمة التايلاندية خلال موسم السفر الصيفي المزدحم.

ومع انطلاق رحلتها اليومية الثانية إلى بانكوك، تعزز «فلاي دبي» خدماتها في السوق التايلاندية لتصل إلى 21 رحلة أسبوعياً، بما في ذلك زيادة رحلاتها إلى «كرابي»، لتصبح رحلة يومياً.

وقال نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، سودير سريدهاران: «بعد أسابيع قليلة من انضمام بانكوك إلى قائمة وجهاتنا، يسعدنا تعزيز الطلب المتزايد على هذه الوجهة الحيوية من خلال إضافة رحلة يومية ثانية من دبي، حيث يوفر مطار دون موينغ الدولي سهولة الوصول إلى وسط بانكوك، ما يجعله خياراً جذاباً للمسافرين الراغبين في الاستفادة القصوى من وقتهم في المدينة، لاسيما خلال موسم السفر الصيفي المزدحم».

وأضاف: «تتيح هذه الخدمة الإضافية مرونة أكبر وخيارات سفر أوسع، مع التزامنا دوماً بتعزيز الربط الجوي، ودعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران».

وسيتم تشغيل الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك بين «فلاي دبي» و«طيران الإمارات»، ما يتيح للمسافرين الاستفادة من مسارات رحلات أكثر سلاسة، وتذكرة واحدة، وإمكانية تسجيل الأمتعة بسهولة، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة تضم أكثر من 240 وجهة، كما سيتم تشغيل رحلات «فلاي دبي» إلى بانكوك انطلاقاً من المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي، بمعدل رحلتين يومياً إلى مطار «دون موينغ الدولي».

وبحسب «فلاي دبي»، تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى بانكوك من 12 ألف درهم، بينما تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية من 2600 درهم، كما تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دون موينغ إلى دبي من 91 ألف بات تايلاندي، وأسعار تذاكر الدرجة السياحية الأساسية من 21 ألف بات تايلاندي. ولفتت «فلاي دبي» إلى أنه إضافة إلى تعزيز خدماتها إلى بانكوك، فقد أطلقت أخيراً رحلات إلى بنغازي في ليبيا، فيما من المقرر أن تبدأ رحلاتها إلى حلب في سورية اعتباراً من 20 يوليو الجاري، وإلى بوكارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر المقبل.