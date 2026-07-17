«أدنوك للتوزيع» تنال جائزة لسلامة أساطيل المركبات

أعلنت «شركة أدنوك للتوزيع» فوزها بالجائزة الذهبية لسلامة أساطيل المركبات من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، لتصبح بذلك أول شركة بقطاع تجزئة الوقود في الدولة، وأول شركة ضمن مجموعة «أدنوك» تنال هذه الجائزة المرموقة.

وتُعد هذه الجائزة أول تكريم عالمي تحصده «أدنوك للتوزيع» في مجال الصحة والسلامة والبيئة، في إنجازٍ سبّاق يُجسّد التقدّم الذي أحرزته الشركة في مسيرتها نحو بناء منظومة عالمية المستوى للصحة والسلامة والبيئة.

ويعكس التكريم التزام «أدنوك للتوزيع» بمواصلة الارتقاء بمعايير السلامة، وتعزيز أداء الصحة والسلامة والبيئة، وتقديم خدمات مسؤولة لملايين العملاء.