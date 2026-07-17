«ويجو»: جورجيا وتركيا وأوزبكستان وتايلاند وفيتنام الأكثر بحثاً لعطلات يوليو 2026

كشفت منصة «ويجو»، تطبيق سوق السفر الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استمرار الإقبال على حجوزات السفر الصيفية في «اللحظات الأخيرة» بين المسافرين من دولة الإمارات، مع توجه كثير منهم إلى حجز عطلاتهم الدولية قبل موعد المغادرة بفترة وجيزة.

ووفقاً لأحدث بيانات «ويجو»، فقد تم إجراء نحو 70% من عمليات البحث عن الرحلات خلال الشهر السابق لموعد المغادرة، وكشفت «ويجو» أن الوجهات التي تجمع بين سهولة الوصول، وتنوع التجارب، والأسعار المناسبة، تواصل استقطاب اهتمام الباحثين عن عطلات صيفية سريعة التخطيط.

وذكرت أن من بين الوجهات التي شهدت اهتماماً ملحوظاً، برزت جورجيا خياراً مفضلاً للمسافرين، إذ ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات إليها خلال يوليو بنسبة 7.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بدأت أسعار تذاكر الطيران من 1475 درهماً.

بدورها، ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات إلى تركيا خلال شهر يوليو بنسبة 34.5%، فيما بدأت أسعار تذاكر الطيران من 1338 درهماً، وأظهرت بيانات «ويجو» أن متوسط فترة الحجز للسفر إلى كل من جورجيا وتركيا بلغ نحو 25 يوماً قبل موعد المغادرة، فيما تم إجراء بين 8 و10% من الحجوزات إلى هاتين الوجهتين خلال الأسبوع الذي سبق السفر.

كما برزت أوزبكستان أيضاً كإحدى الوجهات التي شهدت ارتفاعاً واضحاً في اهتمام المسافرين، وسجلت أعلى معدل نمو في عمليات البحث بين جميع الوجهات الواردة في القائمة، إذ ارتفعت عمليات البحث في يونيو، للسفر خلال يوليو الجاري بنسبة 78.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت أوزبكستان إقبالاً ملحوظاً على «حجوزات اللحظة الأخيرة»، حيث تم إجراء نحو 17% من الحجوزات خلال الأسبوع الذي سبق موعد المغادرة، فيما بدأت أسعار تذاكر الطيران من 1309 دراهم.

من جهتها، ارتفعت عمليات البحث في يونيو عن تايلاند بنسبة 12.7% مقارنة بيونيو 2025 (للسفر خلال يوليو)، فيما بدأت أسعار تذاكر الطيران من 2477 درهماً، كما ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات إلى فيتنام بنسبة 23.3%، فيما بلغ متوسط فترة الحجز 27 يوماً قبل موعد المغادرة، بأسعار تذاكر طيران من 1806 دراهم.

وبحسب «ويجو» تختتم بالي في إندونيسيا قائمة الوجهات التي شهدت اهتماماً من المسافرين من دولة الإمارات، إذ ارتفعت عمليات البحث عن الرحلات إلى بالي في يوليو بنسبة 24.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأظهرت البيانات أن متوسط فترة الحجز بلغ نحو 28 يوماً قبل موعد المغادرة، فيما بدأت أسعار تذاكر الطيران من 3009 دراهم.

وقال الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»، مأمون حميدان: «تعكس أنماط الحجز هذا الصيف توجهاً واضحاً لدى المسافرين من دولة الإمارات نحو التخطيط المرن، حيث باتوا يركزون بشكل أكبر على الوجهات التي توفر سهولة الوصول، وقيمة حقيقية، وتجارب متنوعة تناسب مختلف أنماط السفر. ولاتزال الوجهات التي تحقق هذا التوازن تستقطب اهتماماً كبيراً خلال موسم الصيف».

. %70 من عمليات البحث عن الرحلات تمت خلال الشهر السابق لموعد المغادرة.