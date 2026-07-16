"كهرباء ومياه دبي" تعزز الاستدامة السكنية عبر خدمات رقمية لرصد الأعطال والتسريبات

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، على تمكين المتعاملين في القطاع السكني من تعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول للكهرباء والمياه لضمان حماية الموارد والممتلكات والحفاظ على سلامة المسكن وكفاءته، حيث توفر الهيئة منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تساعد المتعاملين على الاكتشاف المبكر للأعطال والتسريبات والتعامل معها بسرعة للحد من الهدر، إلى جانب باقة من الإرشادات الوقائية التي تدعم استدامة المساكن وراحة قاطنيها.

وأكدت الهيئة أن الصيانة الوقائية والفحوصات الدورية للتوصيلات الداخلية وخزانات المياه والأجهزة المنزلية تعد من أهم الممارسات للحد من الأعطال المفاجئة وتسربات المياه، إذ يسهم التعامل المبكر مع أي خلل في تجنب أضرار قد تتفاقم مع مرور الوقت، إضافة إلى الحفاظ على كفاءة استهلاك المياه.

وأوضحت أن ظهور آثار رشح المياه أو تجمعات للمياه على الأرضيات أو الجدران أو الأسقف، أو حول الغسالات، قد يكون مؤشراً على وجود تسرب في التوصيلات الداخلية، كما قد تشير تجمعات المياه خارج المنزل إلى وجود تسرب في الأنابيب الخارجية أو شبكة الري. وتشمل المواقع الأكثر عرضة للتسرب خزانات المياه، والحمامات، والمطابخ، وأحواض السباحة، وسخانات المياه، وخزانات المرحاض، الأمر الذي يستدعي إجراء فحوصات دورية ومعالجة أي خلل فور اكتشافه. كما تنصح الهيئة بإجراء اختبار بسيط لصنابير المياه مرتين سنوياً، من خلال إغلاق جميع مصادر استهلاك المياه ومراقبة عداد المياه للتحقق من وجود أي استهلاك غير طبيعي.

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بلوائحها وإرشاداتها الفنية عند تركيب خزانات المياه والتوصيلات الداخلية، بما يضمن استمرارية إمدادات المياه وجودتها، مع ضرورة تجنب التوصيل المباشر من خط المياه الرئيسي دون توصيلها بخزان المياه، والحرص على صيانة الخزانات وتنظيفها بشكل دوري للحفاظ على جودة المياه والحد من الأعطال والانسدادات.

وتوفر الهيئة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني مجموعة من الخدمات الرقمية التي تساعد المتعاملين على متابعة استهلاكهم واتخاذ إجراءات استباقية عند رصد أي مؤشرات غير اعتيادية؛ ومن أبرز هذه الخدمات، خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه" التي تتيح لهم اكتشاف أية تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

كما تقدم الهيئة خدمة "الاستجابة الذكية" لتشخيص سبب الانقطاع، فإذا كان السبب داخلياً، يتعين على المتعامل التواصل مع فريق الصيانة في المبنى أو أحد الفنيين المعتمدين لإصلاح العطل؛ أما إذا تبين أن العطل خارجياً ويتعلق بالهيئة، فيتواصل المتعامل مع رقم الطوارئ 991، وسيتم إرسال فريق فني لإصلاح العطل وفق أعلى درجات الكفاءة والسرعة، ويتضمن "متجر ديوا" المتوفر عبر تطبيق الهيئة الذكي قائمة بمزودي الخدمات الفنية المعتمدين لتسهيل الوصول إلى خدمات الصيانة.

وتواصل الهيئة جهودها ضمن حملتها التوعوية الصيفية السنوية تحت شعار "استمتع بأجواء مستدامة هذا الصيف"، لنشر الوعي بأفضل الممارسات التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة أكثر استدامة، من خلال الاستفادة من الخدمات والحلول الرقمية الذكية التي توفرها الهيئة.