فلاي دبي تعزز خدماتها إلى بانكوك برحلة يومية ثانية

أعلنت فلاي دبي، اليوم عن تشغيل رحلةٍ يوميةٍ ثانيةٍ إلى بانكوك ابتداءً من 18 يوليو الجاري، في أعقاب الإقبال الكبير على رحلاتها التي أطلقتها مؤخراً إلى بانكوك.

وتأتي هذه الخدمة الإضافية بعد أسابيع قليلة من إطلاق رحلات الشركة اليومية إلى مطار دون موينغ الدولي مطلع يوليو، لتوفر لمسافريها ربطاً أفضل بالعاصمة التايلاندية خلال موسم السفر الصيفي المزدحم.

ومع انطلاق رحلتها اليومية الثانية إلى بانكوك، تعزز فلاي دبي خدماتها في السوق التايلندي لتصل إلى 21 رحلةً أسبوعياً بما في ذلك زيادة رحلاتها إلى كرابي لتصبح رحلة يومياً.

وقال نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي سودير سريدهاران، إن هذه الخدمة الإضافية تتيح مرونة أكبر وخيارات سفر أوسع، مع التزام "فلاي دبي" دوماً بتعزيز الربط الجوي ودعم مكانة دبي مركزا عالميا للطيران.

وبالإضافة إلى تعزيز خدماتها إلى بانكوك، أطلقت فلاي دبي مؤخراً رحلات إلى بنغازي في ليبيا، ومن المقرر أن تبدأ رحلاتها إلى حلب في سوريا اعتباراً من 20 يوليو، وإلى بوكارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر.

وسيتم تشغيل الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، مما يتيح للمسافرين الاستفادة من مسارات رحلات أكثر سلاسة، وتذكرة واحدة، وإمكانية تسجيل الأمتعة بسهولة، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة تضم أكثر من 240 وجهة حول العالم.

وسيتم تشغيل رحلات فلاي دبي إلى بانكوك انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي بمعدل رحلتين يومياً إلى مطار دون موينغ الدولي.