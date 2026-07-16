مذكرة تفاهم لتعزيز الثقافة المالية وريادة الأعمال في الإمارات

وقّع صندوق محمد بن راشد للابتكار مذكرة تفاهم مع «شركة الصكوك الوطنية»، بهدف توحيد الجهود لتعزيز الثقافة المالية، وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال، وتمكين الشباب من خلال إطلاق مبادرات نوعية تركز على التعليم وبناء القدرات.

وينسجم هذا التعاون مع توجهات دولة الإمارات، الرامية إلى تعزيز منظومة الابتكار، وترسيخ الثقافة المالية، حيث يسعى الطرفان إلى توحيد الجهود لإعداد جيل يتمتع بالابتكار والوعي المالي، والقدرة على المساهمة بفاعلية في اقتصاد المستقبل.

وقالت وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة يوسف النقبي: «نلتزم في صندوق محمد بن راشد للابتكار بدعم مسيرة تحوّل دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال تمكين أصحاب الأفكار والطموحات الذين سيقودون مسيرة المستقبل، وتمثل شراكتنا مع (الصكوك الوطنية) خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الابتكار والمرونة المالية، إذ سيسهم دمج الثقافة المالية في مبادراتنا الداعمة لريادة الأعمال في تمكين المؤسسين والشباب من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لبناء شركات قادرة على التكيف والنمو ومواكبة متطلبات المستقبل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات»، وستنظم «الصكوك الوطنية»، بموجب الاتفاقية، سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية المخصصة لأعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار والجهات المعنية. وفي المقابل، سيسهم صندوق محمد بن راشد للابتكار في تقديم محتوى تعليمي متخصص يركز على ريادة الأعمال، يشمل تنظيم جلسات توعوية، ومشاركة قصص نجاح ملهمة للمؤسسين، وإطلاق مبادرات مبتكرة لتبادل المعرفة، بما يسهم في إلهام رواد الأعمال الطموحين وتوجيههم.

من جانبها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية»، رحاب لوتاه: «تجسّد شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، التكامل بين الفكر الريادي والوعي المالي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال في دولة الإمارات، ودعم مستهدفات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتمويل».