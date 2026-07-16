3.1 مليارات درهم مكاسب سوقية لـ «دبي المالي»

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.346%، أو ما يعادل 20.37 نقطة عند مستوى 5911.36 نقطة، بدعم من ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاعات المدرجة، تتصدرها البنوك والعقارات والاتصالات.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي»، إلى 974.516 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بنحو 971.426 مليار درهم في نهاية تعاملات، أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 3.089 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق نمو شبه جماعي لأسهم القطاعات، تَصدّرها «البنوك» بـ0.42%، و«العقارات» بـ0.24%، و«الاتصالات» بنسبة 01.32%، إضافة إلى المرافق العامة بـ0.12%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ0.87%، والمواد الأساسية بـ0.71%، والصناعة بـ0.01%، فيما انخفض وحيداً قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بـ0.08%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق سيولة جاوزت 583.34 مليون درهم، بعد التداول على نحو 182.29 مليون سهم، وتنفيذ 12 ألفاً و23 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 18.07 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 202.51 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 184.43 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«طلبات»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار للتطوير»، و«بنك دبي الإسلامي» على نسبة 81.09% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 473.09 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 583.34 مليون درهم.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 232.27 مليون درهم، عند 11.54 درهماً، وجاء سهم «طلبات» ثانياً بقيمة تداولات 100.02 مليون درهم عند 1.19 درهم، بينما حلَّ سهم «ديوا» ثالثاً بتداولات بلغت 46.25 مليون درهم عند 2.71 درهم للسهم.

وجاء سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» رابعاً من حيث السيولة بنحو 40.72 مليون درهم عند 29.94 درهماً، بينما جاء سهم «إعمار للتطوير» خامساً بقيمة تداولات 29.47 مليون درهم عند 13.5 درهماً، وحلَّ سهم «بنك دبي الإسلامي» سادساً بتداولات بلغت 24.31 مليون درهم عند 7.58 دراهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس عند مستوى 9831.46 نقطة، وبلغت رسملة السوق إلى نحو 2.877 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس، واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي سيولة جاوزت 930.02 مليون درهم، بعد التداول على نحو 190.818 مليون سهم، وتنفيذ 19 ألفاً و941 صفقة.