«دبليو كابيتال»: عقارات دبي تمتلك قاعدة متنامية من المستخدمين النهائيين

أكدت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية أن تسجيل سوق الإيجارات في دبي 40 ألفاً و22 عقد إيجار خلال يونيو 2026، وهو أعلى عدد عقود يُسجل في شهر واحد بتاريخ الإمارة، يُمثّل تحولاً نوعياً في مسيرة القطاع العقاري، ويعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، مدفوعة بالنمو السكاني، وارتفاع الطلب الفعلي على السكن، وتوسع النشاط الاقتصادي، واستمرار تدفق الشركات والمواهب العالمية إلى دبي.

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تؤكد أن سوق دبي العقارية لم تعد تعتمد فقط على النشاط الاستثماري، بل أصبحت ترتكز إلى قاعدة متنامية من المستخدمين النهائيين، بما يُعزّز استقرار السوق، ويمنحها توازناً أكبر مقارنة بأسواق عالمية عدة.

وأظهرت البيانات تسجيل 19 ألفاً و245 عقداً جديداً خلال يونيو الماضي، بزيادة 48.6% على أساس سنوي، إلى جانب 20 ألفاً و777 عقد تجديد بنمو نسبته 28.5%، ما يشير إلى استمرار دخول مستأجرين جدد إلى السوق، بالتوازي مع ارتفاع معدلات بقاء المقيمين في الإمارة، في مؤشر إلى جودة البيئة الاقتصادية والمعيشية التي توفرها دبي.

وأكدت الشركة أن المبادرات الحكومية أدت دوراً رئيساً في تعزيز مرونة السوق، وفي مقدمتها مبادرة «التأجير الميسّر» التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي وفّرت خيارات سداد شهرية، وحلولاً تمويلية مرنة، بالتعاون مع 11 شركة عقارية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، وتعزيز استقرار العلاقة بين المُلّاك والمستأجرين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني: «تجاوز سوق الإيجارات في دبي حاجز 40 ألف عقد خلال شهر واحد لا يعكس رقماً قياسياً فحسب، بل يؤكد تحول الإمارة إلى وجهة متكاملة للسكن والعمل والاستثمار».

وأضاف: «أصبحت قوة سوق الإيجارات اليوم من أبرز المؤشرات إلى متانة الاقتصاد المحلي، فشراء العقار يُمثّل جانباً من النشاط العقاري، بينما يعكس استمرار ارتفاع الطلب على الإيجار وجود طلب فعلي من المستخدم النهائي، بما يدعم استقرار السوق، ويحد من الاعتماد على المضاربات قصيرة الأجل، ويمنح القطاع قاعدة نمو أكثر توازناً واستدامة».

وأشار الزرعوني إلى أن مبادرة «التأجير الميسّر» تُمثّل نموذجاً متقدماً للتشريعات العقارية الحديثة، لأنها لا تستهدف زيادة عدد العقود فحسب، بل تركز أيضاً على تحسين جودة الحياة، وتوفير حلول سداد أكثر مرونة.

وأكد أن الأداء القياسي لسوق الإيجارات جاء بالتزامن مع استمرار النشاط القوي في سوق المبيعات، إذ سجلت دبي خلال يونيو 13 ألفاً و933 معاملة بيع بقيمة 33.2 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي المبيعات خلال النصف الأول 286.2 مليار درهم.