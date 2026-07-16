تأسيس ممر تجاري إفريقي متعدد السلع بين دبي وبوتسوانا

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة بورصة بوتسوانا، الجهة المشغلة لبورصة السلع في بوتسوانا، بهدف تعزيز دخول بوتسوانا إلى أسواق السلع العالمية من خلال ربط بورصتها السلعية الناشئة بمنظومة دبي الدولية للتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية.

وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمّة في توسيع روابط التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وبوتسوانا، إذ تنشئ أول ممر تجاري إفريقي متعدد السلع بين مركزين شريكين في دبي وغابورون، وتدعم في الوقت نفسه برنامج بوتسوانا لتنويع اقتصادها وزيادة القيمة المحققة من صادراتها السلعية في الأسواق العالمية.

وتسعى المذكرة كذلك إلى تأسيس حضور مادي مخصص لبوتسوانا، ضمن منظومة السلع التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.

وبموجب هذا التعاون، ستدعم الجهتان تداول السلع ذات المنشأ البوتسواني في الأسواق الدولية، وفي مقدمتها الماس، والنحاس، والفحم، ورماد الصودا، والمعادن الحيوية، واللحوم والمنتجات الزراعية، عبر قنوات عملية مشتركة لدخول الأسواق وتمويل التجارة والخدمات اللوجستية والحفظ في الخزائن والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات ومشاركة المعارف.

وقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة بورصة بوتسوانا، نيو موكي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العالمي الـ41 للماس الذي عقد في سنغافورة.

وقالت وزيرة المعادن والطاقة بجمهورية بوتسوانا، بوغولو جوي كينيويندو، إن «هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرة بوتسوانا نحو تحقيق قيمة أكبر من مواردها المعدنية والسلعية الأوسع، ومع تنفيذ أجندتنا للتحول الاقتصادي لا ينصب تركيزنا على استدامة الإنتاج فحسب، وإنما كذلك على إيجاد مسارات أقوى لدخول الأسواق، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ مكانة بوتسوانا لاعباً تنافسياً في سلاسل القيمة العالمية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «بوتسوانا تُعد من أبرز الدول المنتجة للسلع في العالم، وتعكس هذه الشراكة مع مجموعة بورصة بوتسوانا الطموح المشترك لتحقيق قيمة أكبر من موارد بوتسوانا، بما في ذلك الماس والنحاس واللحوم من خلال مسارات فاعلة لدخول الأسواق الدولية».

وأضاف أنه يمكّن الجمع بين قدرات بوتسوانا الإنتاجية ومنظومة دبي الرائدة عالمياً في التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية من إيجاد فرص استثمارية جديدة، وفتح قنوات إضافية إلى المشترين العالميين ورؤوس الأموال المؤسسية، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تقدم نموذجاً واضحاً لقدرة الشراكات الاستراتيجية بين الدول المنتجة ومراكز التجارة العالمية على تغيير مستقبل تجارة السلع.

وسيبحث الطرفان استخدام البنية التحتية المالية الرقمية لمركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك منصة «فين إكس - FinX»، لتحسين فرص الحصول على تمويل التجارة وزيادة الاستثمار في السلع ذات المنشأ البوتسواني باستخدام تقنيات الأصول الرقمية الناشئة.