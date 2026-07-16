«الأحواض الجافة» تُنجز مشروعاً لإعادة تدوير السفن

أنجزت شركة الأحواض الجافة العالمية مشروعاً رئيساً لإعادة تدوير السفن لمصلحة شركة «إيه بي تي غلوبال مارين»، ونجحت في استعادة أكثر من 20 ألف طن من الفولاذ والآلات والمواد الأخرى، لإعادة استخدامها بصورة مستدامة بمنشأة الأحواض الجافة العالمية في دبي، ويمثل المشروع محطة بارزة في مسار ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً لإعادة تدوير السفن وفق أعلى معايير المسؤولية البيئية.

ويُعد المشروع واحداً من أكثر مشاريع إعادة تدوير السفن تعقيداً في المنطقة، إذ شمل تفكيك وإعادة تدوير سفينة من فئة «أفراماكس»، وقد وصلت السفينة وهي تعاني أضراراً واسعة ناجمة عن حريق، إلى جانب احتوائها على أكثر من 1000 طن من رواسب الحمولة المتصلبة، ونحو 2500 طن من مخلفات زيت الوقود، ما استدعى إجراء تقييمات هندسية دقيقة، وتطبيق ضوابط بيئية صارمة، واعتماد إجراءات تفكيك متخصصة في مختلف مراحل العملية.

وأُنجز المشروع خلال 120 يوماً، وتمكنت الأحواض الجافة العالمية من إزالة ومعالجة نحو 14 ألفاً و500 طن من المعادن الحديدية وغير الحديدية بصورة آمنة، إضافة إلى 3500 طن من الآلات والأنابيب والكبلات، إلى جانب مواد خطرة ومخلفات هيدروكربونية تطلبت معالجة متخصصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، القبطان رادو أنتولوفيتش: «يعكس نجاح هذا المشروع المعقد ما تمتلكه دبي ودولة الإمارات من قدرات هندسية متقدمة، وإمكانات راسخة في مجالي السلامة والبيئة، بما يدعم إعادة التدوير الأخضر للسفن بصورة مسؤولة وعلى نطاق واسع، ويسهم في دعم النمو الصناعي المستدام».