«ديوا» تجدد اعتماد شهادة «الحوكمة الفعالة»

جدّدت هيئة كهرباء ومياه دبي اعتماد شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعالة «BS 13500»، للعام الـ10 على التوالي، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني للمعايير «BSI»، وتسلّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الشهادة بحضور فريق عمل إدارة الحوكمة والمطابقة المؤسسية في الهيئة، وأكد الطاير أن امتثال الهيئة لمعايير الحوكمة يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين بشكل خاص وجميع المعنيين بشكل عام، ودعم مرونة الأعمال على المدى الطويل، خصوصاً على ضوء مواصلة الهيئة جهودها لتوسيع حضورها خارج دولة الإمارات من خلال «ديوا العالمية»، الشركة المستقلة المملوكة بالكامل للهيئة.